Marvel's Blade, tutto quello che sappiamo sul nuovo gioco di Arkane Studios

Sebbene la sorpresa sia stata rovinata alcune ore prima dell'inizio dei The Game Awards 2023, pochi pensavano che Marvel's Blade fosse davvero il nuovo gioco di Arkane Studios. E così la conferma, avvenuta per mezzo di un breve trailer trasmesso durante lo show condotto da Geoff Keighley, ha colto tutti alla sprovvista. Più che altro, il pensiero comune era che dopo il disastro di Redfall dei cugini di Austin il team diretto da Dinga Bakaba si sarebbe tenuto a debita distanza dal tema dei vampiri; e invece no, gli studi di Lione si sono lanciati con assoluto entusiasmo in un progetto per molti versi inedito, un gioco d'azione in terza persona così diverso dalle produzioni precedenti di Arkane. Chissà, magari proprio la sfida di realizzare un titolo del genere, una trasposizione tanto importante visto anche il film dei Marvel Studios attualmente in lavorazione con Mahershala Ali, ha fatto ribollire il sangue di Bakaba e dei suoi collaboratori. Quale che sia la verità, eccoci a parlarvi di tutto quello che sappiamo su Marvel's Blade.

Il teaser trailer Il salone da barbiere che compare nel teaser trailer di Marvel's Blade È una Parigi assediata dai vampiri, quella che fa da sfondo alla campagna della nuova produzione degli Arkane Studios: lo chiarisce la voce che risuona dagli altoparlanti nel quartiere apparentemente abbandonato che vediamo durante le sequenze iniziali del teaser trailer di Marvel's Blade per i The Game Awards 2023. "Attenzione, il sole sta per tramontare: è richiesto che tutti i cittadini rientrino nelle proprie abitazioni", dice l'annunciatrice. L'edificio in primo piano è il salone di un barbiere piuttosto agitato: il conto alla rovescia sullo schermo del suo notebook indica che mancano circa venti secondi all'ora X, ma il cliente seduto sulla poltrona non è un uomo comune. "Rilassati, non mordo mica", gli dice per tranquillizzarlo, poi però le sirene cominciano a suonare e dalla strada arriva il rumore di spari. Gli porge 20 euro, dicendogli di chiudersi dentro per poi sguainare la spada. "La notte è appena cominciata." Il sito ufficiale di Bethesda chiarisce i presupposti narrativi di Marvel's Blade, che sarà appunto ambientato in una zona di Parigi sottoposta a quarantena a causa di un'emergenza sovrannaturale. I vampiri hanno infatti invaso questa parte della capitale francese, terrorizzando gli abitanti e costringendoli a chiudersi in casa dopo il tramonto. Pur nella sua brevità, il video di presentazione fornisce un assaggio dello stile che ritroveremo nel gioco, l'interpretazione più moderna finora dei lavori firmati Arkane che si miscela a una resa visiva fumettistica, con i personaggi "pennellati" e un'ambientazione dotata senza dubbio di uno straordinario potenziale, che non mancherà di rubare la scena.

Le parole degli autori Un inquietante conto alla rovescia per i cittadini di Parigi nel teaser di Marvel's Blade "Per celebrare il cinquantesimo anniversario di Blade abbiamo trovato un abbinamento perfetto per il Diurno in Arkane Lyon, uno studio di artisti senza compromessi che si spingono continuamente oltre i confini del game design e dell'innovazione", ha dichiarato Bill Rosemann, vicepresidente e direttore creativo di Marvel Games in occasione della presentazione del gioco. "Oltre al loro pluripremiato talento, sono la passione che hanno dimostrato di possedere e la visione audace per il nostro iconico personaggio metà umano e metà vampiro gli elementi che rendono questa collaborazione perfetta." Parole confermate anche dall'intervento di Dinga Bakaba, game director di Arkane Lyon, sul palco dei TGA 2023. Il barbiere del teaser di Marvel's Blade ha un cliente molto speciale "Sono un ragazzo di origini miste e quindi ho sentito un legame speciale con Blade, che è un eroe con una doppia eredità", ha detto Bakaba. "L'opportunità di dare il nostro contributo a questo personaggio è sempre stato un sogno per me, una sfida che il team abbraccerà con passione: non potremmo essere più felici di mettere i giocatori nei panni di Blade mentre diventa il difensore di Parigi, la mia città natale, un paletto alla volta." "Dal suo trench ai suoi iconici occhiali da sole, Blade è un personaggio elegante e determinato", ha detto invece Sebastien Mitton, co-creative director e art director presso Arkane Lyon. "Questo progetto è l'occasione perfetta per portare lo stile artistico di Arkane in un territorio ancora più moderno e audace. L'essenza del nostro lavoro vive di un mix di idee d'impatto e conoscenze innovative."

Il Diurno nei fumetti, al cinema e nei videogiochi Blade nella sua prima apparizione nei fumetti Nato nel 1973 sulle pagine de La Tomba di Dracula, Blade è stato creato da due autori leggendari, vale a dire Marv Wolfman e Gene Colan. Cacciatore di vampiri per eccellenza, immune ai poteri di queste creature della notte ed esperto di arti marziali con una predilezione per l'uso delle spade, l'antieroe non possiede inizialmente nei fumetti le abilità fisiche dei suoi nemici naturali. Si tratta infatti di una caratteristica che acquisisce solo più tardi, quando viene morso da Morbius mentre stava lavorando con Spider-Man: l'imprevista contaminazione rende Blade forte e veloce come un vampiro ma immune ai raggi del sole, ed è in questa occasione che al personaggio viene dato il soprannome di "Daywalker", il Diurno, mentre nei film con Wesley Snipes tale tratto viene subito enfatizzato. Blade nella versione di Wesley Snipes A proposito della riduzione cinematografica del 1998, si tratta senza dubbio di un progetto che ha consentito a Blade di guadagnare una straordinaria popolarità, nonché del primo successo "moderno" della Casa delle Idee su pellicola: un esordio che ai tempi ha reso entusiasta Stan Lee e che poi è stato seguito dagli adattamenti dedicati agli X-Men e soprattutto a Spider-Man. Come già detto, Mahershala Ali interpreterà Blade nel reboot del Marvel Cinematic Universe, mentre per quanto concerne i videogiochi il Diurno è stato protagonista degli inevitabili videogiochi basati sui primi due film, per poi apparire sotto forma di personaggio giocabile in una gran quantità di produzioni: da Marvel Ultimate Alliance a Spider-Man: Friend of Foe, da LEGO Marvel Super Heroes al recente Marvel's Midnight Suns.