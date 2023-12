The Game Awards 2023: la classifica dei trailer più visti su YouTube è sorprendente

Nelle ore immediatamente successive ai The Game Awards 2023 sono stati raccolti i dati sui trailer più visti dell'evento, e quello più in alto può risultare sorprendente, visto che si tratta di Light No Fire, il nuovo gioco di Hello Games.

I dati non sono aggiornati e sono stati calcolati nelle ore scorse sommando vari canali su YouTube, dunque è possibile che la situazione sia cambiata nel frattempo, ma fino a ieri il trailer più visto era dunque quello di Light No Fire, il nuovo gioco da parte de gli autori di No Man's Sky che è stato una delle maggiori sorprese dei The Game Awards 2023, totalizzando oltre 4 milioni di visualizzazioni.

A seguire c'è il trailer di God of War Ragnarok: Valhalla, il DLC gratis per il gioco Sony per PS5 e PS4 che presenta un'aggiunta in stile roguelite al gameplay principale, il quale ha anche lui superato i 4 milioni, rimanendo però sotto al precedente.