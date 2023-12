Marvel's Blade è un sogno che si avvera per Arkane, sarà esclusiva Xbox o anche su PS5?

Abbiamo dunque la conferma che Marvel's Blade sarà un action game in terza persona con caratteristiche da immersive sim, ovvero il genere classico del team Arkane, elementi che era difficile derivare dal trailer di presentazione , che è rimasto molto vago.

"Ok, e facciamo che sia un gioco su Blade, in terza persona , nella nostra folle versione di Parigi!", ha poi aggiunto, concludendo con "E in qualche modo questo sogno folle è destinato davvero a realizzarsi? È surreale"

Per quanto riguarda il primo aspetto, Dinga Bakaba , già director di Deathloop , ha fatto presente il suo entusiasmo su X nei minuti successivi all'annuncio di Marvel's Blade: "Facciamo un immersive sim single player con tutto quello che ci piace", ha scritto il director di Arkane Lyon, riferendo i pensieri sul nuovo progetto in questione.

Tra le maggiori sorprese emerse stanotte dai The Game Awards 2023 c'è stato sicuramente Marvel's Blade , un gioco che rappresenta un vero e proprio sogno che si avvera per il director di Arkane, Dinga Bakaba, e che non è ancora chiaro se si tratti di un' esclusiva Xbox o sia destinato ad arrivare su PlayStation .

Action game immersive sim in terza persona a Parigi

Un primo scorcio su Marvel's Blade

Sarà inoltre ambientato a Parigi, o almeno in una certa versione di questa città, tutti elementi molto interessanti. Bakaba ha poi aggiunto che rimarranno in silenzio per un po' sul progetto, ma ha aggiunto che è un soggetto su cui si sta divertendo tantissimo e che deve fare i complimenti al team perché ha davvero azzeccato tutto finora.



Tra i dettagli che mancano, oltre a un possibile periodo d'uscita, ci sono anche le piattaforme di riferimento, cosa che fa emergere il dubbio che si tratti di un'esclusiva Xbox, come sarebbe lecito aspettarsi. Ricordiamo infatti che Arkane fa parte di Zenimax, che a sua volta è parte di Xbox Game Studios, ma non è detto che questo significhi esclusività assoluta.

Il fatto che ci sia di mezzo Marvel potrebbe aprire scenari diversi, perché la compagnia Disney potrebbe richiedere di far uscire il titolo su più piattaforme, ma si tratta solo di supposizioni. D'altra parte, se Microsoft è riuscita a rendere Indiana Jones un gioco in esclusiva per Xbox potrebbe farlo tranquillamente anche con Blade.

Tutto fa tornare in mente le famose parole di Phil Spencer sul fatto di decidere l'esclusività "caso per caso", anche se dai documenti emersi durante il processo tra FTC e Microsoft era venuto fuori che l'intenzione di Xbox era rendere tutti i futuri giochi Bethesda delle esclusive console.

Ci sono dunque vari spunti di riflessione su questo aspetto, considerando anche la posizione ancora potenzialmente complicata di Microsoft di fronte agli enti antitrust per l'acquisizione di Activision Blizzard che potrebbe suggerire prudenza. Al di là di questo, è evidente però come Xbox sia decisamente meno propensa degli altri produttori ad applicare subito il proprio logo sulle produzioni dei team anche interni, cosa che risulta un po' inedita per questa industria.