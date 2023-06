Xbox: tutti i giochi Bethesda/Zenimax saranno esclusivi, la decisione di Phil Spencer emerge online

Secondo alcune nuove informazioni emerse tramite la causa tra l'FTC degli Stati Uniti e Microsoft per l'acquisizione di Activision Blizzard King è emerso il fatto che Phil Spencer avrebbe preso la "grande decisione" di rendere tutti i futuri giochi ZeniMax/Bethesda esclusive Xbox in una riunione del novembre 2021. Ad oggi, la linea ufficiale di Microsoft a riguardo è "decideremo caso per caso".

Durante la testimonianza di Tim Stuart, direttore finanziario di Xbox, la FTC ha richiamato l'attenzione su una conversazione in chat del novembre 2021 tra Stuart e Matt Booty di Xbox. I due stavano discutendo di un recente incontro mensile di revisione aziendale tra Xbox e ZeniMax, in cui Spencer avrebbe deciso di rendere esclusivi tutti i giochi ZeniMax in futuro, non solo le nuove IP. Stuart ha chiesto a Booty cosa fosse successo durante l'incontro.

"Tutti i giochi in futuro?" Stuart ha chiesto. "Non solo nuove IP, ma tutti i giochi in futuro? Wow". Booty lo ha confermato durante la conversazione in chat, scrivendo: "Phil [Spencer] ha detto loro che tutti i titoli andranno avanti in esclusiva per Xbox".

Starfield

I due hanno poi discusso di come il ritiro di tutti i titoli Bethesda da PlayStation causerebbe problemi di profitto nel modello di accordo tra Microsoft e ZeniMax. "Avremo problemi [di margine di responsabilità] nel modello di accordo, poiché elimineremo un numero enorme di unità PS dal modello", ha osservato Stuart. Ciò significa che i profitti previsti da Xbox e ZeniMax dopo l'acquisizione tenevano conto della pubblicazione di alcuni giochi Bethesda su PlayStation, prima che Spencer prendesse questa decisione.

Quando Spencer ha testimoniato la scorsa settimana, ha affermato di non avere ricordi precisi di questo specifico incontro.

Sempre tramite il processo, nuovi dati di vendita di Xbox sono spuntati per la prima volta dopo anni, a fine 2022 vendeva la metà di PS5