Honkai: Star Rail, la build migliore per Luocha, Light Cone, Relic e team

Con la versione 1.1 di Honkai: Star Rail il cast del GDR a turni di Hoyoverse si è allargato dando il benvenuto a Luocha. In questa guida faremo una panoramica delle sua abilità in battaglia, vedendo nel dettaglio quali sono i Light Cone, i set di Relic e team per realizzare la migliore build possibile. Luocha era un personaggio molto atteso dai giocatori in quanto fa parte del path The Abundance e sfrutta l'elemento Imaginary, entrambi elementi che attualmente scarseggiano all'interno del gioco. In pratica due piccioni con una fava. Fortunatamente le aspettative non sono state disattese e a conti fatti si tratta di una delle migliori unità attualmente disponibili nel gioco, per quanto è sempre bene precisare che i personaggi 5 stelle sono sì utili, ma non indispensabili per completare tutte le attività offerte da Honkai: Star Rail.

Panoramica abilità e priorità dei Trace NB: ogni volta che parleremo di valori e statistiche di Skill, Ultimate, Talenti e così via ci riferiremo sempre a quelli dei Trace sviluppati a Liv. 9, ovvero il massimo (ver. 1.x di Honkai: Star Rail) senza bonus degli Eidolon, in modo da dare un'idea del potenziale del personaggio una volta sviluppato. Per analizzare il kit di questo personaggio è bene iniziare dalla sua Skill, "Prayer of Abyss Flower". Quest'abilità cura un singolo alleato punti salute pari a 58% dell'ATK di Luocha + 755 punti e, grazie alla passiva bonus "Clansing Revival", rimuove anche un debuff. Ma gli effetti di questa abilità non finiscono qui. Infatti, ogni volta che i PS di un membro del party scendono sotto il 50%, Luocha usa immediatamente la sua Skill senza spendere Skill Point o alterando l'ordine dei turni. Un perk davvero niente male, ma tenete presente che una volta attivato, saranno necessari due turni prima di poterlo riutilizzare nuovamente. Infine, sia attivando la Skill manualmente che automaticamente, Luocha ottiene uno stack di "Abyss Flower", una risorsa importantissima di cui parleremo tra poco. Tramite la Ultimate, il personaggio infligge danni pari al 190% del suo ATK a tutti i nemici, rimuove un buff da ognuno di loro (se ne hanno più di uno, viene eliminato quello più recente) e inoltre ottiene uno stack di Abyss Flower. La parte più interessante del kit tuttavia è rappresentata dal suo Talent: una volta accumulati due punti di Abyss Flower, il personaggio attiva un campo di cure per due turni e ogni volta che un alleato sferra un attacco quest'ultimo recupera punti salute pari al 17,4% dell'ATK di Luocha + 226,5 e inoltre, grazie alla passiva Sanctified, anche i compagni ricevono cure pari al 7% dell'ATK. Insomma, in un modo o nell'altro le cure abbonderanno e con il giusto setup avrete un team quasi invincibile. Al punto che in molti casi potrete utilizzare Luocha come una sorta di generatore di Skill Point per il team, usando solo attacchi base e Ultimate, lasciando che le cure arrivino passivamente tramite il suo Talent e le attivazioni automatiche della Skill. Di contro, se proprio vogliamo andare a cercare il pelo nell'uovo, è che Luocha è più fragile rispetto ad altri healer, in quanto le sue cure scalano sull'ATK e non sugli HP massimi, che dunque è una statistica che non andremo a potenziare in una build ottimale. Per quanto riguarda la priorità dei Trace, vi suggeriamo di pompare quanto più possibile il Talent e la Skill, mentre la Ultimate per quanto utile è decisamente meno importante nel complesso. Vi suggeriamo in ogni caso di investire anche negli attacchi base, visto che è il comando che utilizzerete più spesso. Inoltre è bene sbloccare il prima possibile anche tutte le abilità passive bonus. In aggiunta a quelle che abbiamo citato in precedenza, anche la "Through The Valley" è estremamente utile, in quanto aumenta la resistenza agli status da Crowd Control (come la confusione) del 70%.

I migliori Light Cone per Luocha Per quanto riguarda i Light Cone migliori per Luocha, l'opzione più valida è "Echoes of the Coffin", che presenta caratteristiche su misura per questo personaggio. Oltre a offrire un bonus all'ATK del 24% rigenera 3 punti energia per ogni nemico colpito dagli attacchi del personaggio fino a un massimo di 9 punti per volta. Non solo, ogni volta che viene attivata la Ultimate la SPD (velocità) di tutto il team aumenta di 12 punti per un turno. Fortunatamente esistono alternative, meno valide, ma molto, molto più accessibili tra i Light Cone a quattro stelle. Quello migliore a nostro avviso è "Shared Feeling", che aumenta il l'Outgoing Healing (ovvero un bonus alle cure elargite) del 10% e rigenera 2 punti energia a tutti gli alleati ogni volta che viene attivata la Skill, anche in questo caso sia manualmente che automaticamente. Più accessibile, ma meno interessante, è il "Quid Pro Quo", che rigenera 8 punti energia per un alleato casuale che ha meno del 50% di energia totale a ogni turno del portatore. Questo Light Cone si può ottenere dal negozio del Forgotten Hall, quindi è abbastanza semplice da potenziare al massimo, raddoppiando così il suo bonus.

Migliori Relic e statistiche per Luocha Per quanto riguarda i Relic migliori per Luocha, il nostro consiglio è di utilizzare un mix con due pezzi "Passerby of Wandering Cloud" (Outgoing Healing +10%) e due pezzi di "Musketeer of Wild Wheat" (ATK +12%), in modo da aumentare le cure elargite e i danni del personaggio. Un'alternativa molto interessante consiste nell'utilizzare 4 pezzi del secondo set, perdere il bonus alle cure, ma guadagnerete un utilissimo 6% di SPD extra e un trascurabile +10% di danni per gli attacchi normali. Per gli Ornament, la scelta ricade su "Fleet of the Ageless", che aumenta del 12% gli HP di Luocha e, sopratutto, aumenta l'ATK degli alleati dell'8% qualora la SPD del personaggio super i 120 punti, una condizione non così difficile da soddisfare. In alternativa è altrettanto valido il set "Space Sealing Station", in quanto offre un +12% all'attacco, con questo bonus che raddoppia raggiungendo anche in questo caso i 120 punti di SPD. Come avrete intuito, la statistica più importante di Luocha è l'ATK, in quanto le sue cure sono proporzionali a questo attributo. Tuttavia sono importanti anche la SPD e, in misura minore l'Energy Regen, in quanto permettono di agire e attivare l'Ultimate più spesso, con tutti i benefici del caso. Per questo motivo come statistiche principali per i Relic vi suggeriamo: Body: ATK% o Outgoing Healing, il secondo garantisce cure maggiori, ma non di molto

Feet: SPD

Sphere: ATK%

Link: ATK% o Energy Regen a seconda del Light Cone che utilizzerete, in quanto il costo della Ultimate di Luocha è piuttosto basso Discorso simile per le statistiche secondarie, per le quali vi suggeriamo di puntare su SPD e ATK%. Inoltre qualche punto di Effect RES (resistenza ai malus negativi) fa sempre comodo, considerando che parliamo di un personaggio che ha il compito di mantenere in piedi in squadra anche nelle situazioni critiche e in questi casi poter resistere a effetti come confusione e imprigionamento può fare la differenza tra la vittoria e il game over.