Honkai: Star Rail, la build migliore per Tingyun, team, Light Cone e Relic

Parliamo di un personaggio di elemento Lightning della classe The Harmony, ovvero combattenti specializzati nell'offrire agli alleati buff di ogni genere. Nello specifico Tingyun potenzia la statistica ATK dei compagni , i danni e può ricaricare velocemente la loro energia per le Ultimate. E in tutto ciò consuma anche un basso numero di Skill Point. Accoppiatela a DPS come Seele, Sushang e Jing Yuan e avrete un team praticamente inarrestabile.

Honkai: Star Rail mette a disposizione dei giocatori un ampio assortimento di personaggi. Uno dei più gettonati sin dal lancio è Tingyun , un'unità di supporto, che quanto a utilità rivaleggia ad armi pari con i personaggi 5 stelle più forti. In questa guida vi offriremo una panoramica delle sue caratteristiche e vi daremo dei consigli per scegliere Light Cone, set di Relic e team per realizzare la migliore build possibile.

Per quanto riguarda la priorità nello sviluppo dei Trace , l'ideale sarebbe pompare in egual modo Skill e Ultimate, mentre se siete a corto di risorse potete trascurare inizialmente l'attacco standard e il Talent. Come detto in precedenza le abilità passive bonus sono tutte utili, quindi sbloccatele il prima possibile, così come i nodi che incrementano la statistica ATK.

Tirando le somme Tingyun ha uno dei migliori kit di supporto di Honkai: Star Rail, al pari di un'unità 5 stelle come Bronya. Insomma, i bonus degli Eidolon non sono assolutamente necessari, ma trattandosi di un personaggio incluso in tutti i banner è molto probabile che nel tempo li sbloccherete comunque. Sono tutti utili, in particolare il quarto, che aumenta il moltiplicatore del colpi extra causati da Benediction del 20%, e il sesto, che aumenta di altri 10 punti l'energia rigenerata dalla Ultimate.

Considerando che gli effetti di Benediction durano tre turni e che potrete applicarla solo a un personaggio in campo, per il resto del tempo utilizzerete l' attacco standard di Tingyun. Di base non è nulla di eccezionale, ma grazie alla Bonus Ability dei Trace chiamata "Knell Subdual" i danni arrecati aumentano del 40%, un bonus davvero niente male. Anche le altre abilità passive risultato piuttosto utili. "Jubilant Passage" rigenera immediatamente 5 punti energia di Tingyun all'inizio di ogni suo turno, mentre "Nourisehd Joviality" aumenta la sua SPD (velocità) del 20% per un turno dopo aver utilizzato la sua Skill.

La Ultimate è altrettanto utile. Ricarica infatti ben 50 punti energia di un compagno e ne incrementa i danni del 20% per tre turni. Tenete presente che allo stato attuale l'energia delle Ultimate per la maggior parte dei personaggi di Honkai: Star Rail oscilla tra 110 e 130, quindi parliamo di una ricarica piuttosto sostanziosa.

Il kit di questo personaggio ruota intorno principalmente alla sua Skill , "Soothing Melody". Attivandola un compagno riceve una "Benediction" che per tre turni incrementa il suo ATK del 25%, bonus che tuttavia non può superare il 15% dell'ATK di Tingyun, statistica che quindi va pompata quanto più possibile per massimizzare l'utilità di questo buff. Inoltre, ogni volta che un alleato potenziato attacca un nemico infligge un colpo addizionale di elemento Lightning dai danni pari al 20% del suo ATK.

I migliori Light Cone per Tingyun

La migliore opzione in termini di Light Cone è quello 5 stelle "But the Battle Isn't Over", che incrementa la velocità di accumulo dell'energia del portatore del 10% e inoltre ripristina uno Skill Point ogni due attivazioni della Ultimate. Non solo, quando utilizza la Skill, il personaggio che agisce successivamente infligge il 30% di danni in più per un turno.

Chiaramente non è un Light Cone facilmente accessibile, ma fortunatamente non mancano le alternative tra quelli a quattro stelle. Con il Battle Pass è possibile ottenere il "Carve the Moon, Weave the Clouds Information", che attiva all'inizio della battaglia e a ogni turno del portate un buff casuale (+10% all'ATK, +12% al CRIT DMG o +6% di rigenerazione energia) a tutti gli alleati, sostituendo ogni volta il precedente.

Molto valido anche il "Memories of the Past", che aumenta il Break Effect del 28% e rigenera 4 punti energia dell'utilizzatore ogni volta che attacca, così come "Dance! Dance Dance!", che fa avanzare i turni di tutti gli alleati del 16% all'attivazione dell'Ultimate. Menzioniamo anche il "Planetary Rendezvous", che aumenta i danni degli alleati dello stesso elemento del portatore del 12%, ma si tratta di un Light Cone situazionale, utile perlopiù se pensate di usare Tingyun in un team interamente o in buona parte composto da personaggi Lightning.