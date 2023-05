Honkai: Star Rail, la build migliore per Jing Yuan, team, Relic e Light Cone

Jing Yuan è un personaggio 5 stelle che sfrutta l'elemento Lightning e fa parte della classe The Erudition . Parliamo di un combattente specializzato nel colpire bersagli multipli con un potenziale offensivo elevatissimo grazie al suo Lighting Lord, ovvero una sorta di quinto uomo in campo che attacca a intervalli regolari. A nostro avviso è uno dei DPS migliori di Honkai: Star Rail, come evidenziato anche nella nostra tier list con i personaggi migliori .

Con la fase 2 della versione 1.00 di Honkai: Star Rail , finalmente Jing Yuan si è unito al cast di personaggi del JRPG di Hoyoverse ed è pronto a scatenare la furia dei fulmini sui malcapitati di turno. In questa guida faremo una panoramica delle sue abilità e di quelle che a nostro avviso sono le build migliori in termini Light Cone, Relic e team da affiancargli.

Panoramica abilità, statistiche e priorità dei Traces

Il Lightning-Lord in azione

NB: ogni volta che parleremo di valori e statistiche di Skill, Ultimate, Talenti e così via ci riferiremo sempre a quelle base a Lv.1. Chiaramente più sviluppate i Trace più saranno alti i moltiplicatori.

Le meccaniche di Jing Yuang ruotano tutto intorno al suo Talento "Prana Extirpated" che invoca in campo il Lightning-Lord, che in breve possiamo descrivere come un alleato extra che attacca autonomamente bersagli casuali infliggendo un numero di colpi che varia in base alle azioni eseguite da Jing Yuang prima del suo turno. Detto così il suo funzionamento potrebbe sembrare complicato e casuale, ma in realtà una volta provato in gioco è molto più semplice di quello che sembra. Ma andiamo per step.

Il Lighting-Lord ha una velocità (SPD) di partenza di 60 e quando agisce di base esegue tre attacchi a un nemico casuale, che sono considerati "follow-up" (importante da tenere a mente ad esempio per le sinergie con alcuni Light Cone e bonus del Simulated Universe). Ognuno causa danni pari al 33% della Attacco di Jing Yuan e il 25% di tale danno ai nemici adiacenti al bersaglio primario.

Ogni volta che Jing Yuan utilizza la sua Skill o la Ultimate, il numero di attacchi per azione del Lighting Lord aumentano rispettivamente di 2 e di 3, con un limite massimo di 10 colpi. Non solo, ad ogni stack aggiuntivo la velocità del Lighting Lord aumenta di 10 (arrivando quindo a un massimo di 130), il che significa che il suo turno si attiverà prima. Non servono calcoli complicati per capire il potenziale offensivo di questo alleato in grado di colpire fino a 30 volte in un singolo turno nelle migliori condizioni possibili.

Alcune precisazioni: il numero di attacchi extra e velocità bonus accumulati dal Lighting-Lord si resettano dopo ogni sua azione, inoltre non può agire se il suo proprietario è sotto effetto di malus "crowd control" (es. confusione) o se è K.O.

Tenete presente anche che non può ricevere buff e debuff diretti da alleati e nemici con le sue statistiche influenzate principalmente dall'attacco, bonus ai danni Lightning, probabilità e percentuale di danno dei colpi critici di Jing Yuan. Cosa significa? Ad esempio la Ultimate di Asta incrementa la SPD di tutta la squadra ma non del Lightnig-Lord, mentre usando la Skill di Tingyuan per aumentare l'ATK di Jing Yuang indirettamente anche questo alleato invisibile riceve parte del buff.

Per massimizzare i danni di Jing Yuan è necessario dunque che il personaggio agisca il più frequentemente possibile per "caricare" quanto più possibile il Lighting-Lord. A tal proposito, è importante menzionare l'abilità passiva bonus "Battalia Crush" che aumenta del 25% i danni critici di questo spirito se ha accumulato almeno sei attacchi, che quindi dovrebbe essere il minimo a cui puntare ogni volta.

Tralasciando gli effetti relativi al Lightning-Lord, anche la Skill e la Ultimate di Jing-Yuan arrecano buoni danni. La prima colpisce tutti gli avversari in campo con una forza pari al 50% del suo Attacco, mentre per la Ultimate i danni salgono al 120%.

Per quanto riguarda la priorità dei Trace da sviluppare, vi suggeriamo di pompare il prima possibile il Talento di Jing Yuan, seguito da Ultimate e Skill. Tutte le abilità bonus sono utilissime, in particolare "War Marshal" che potenzia il CRIT Rate del 10% per due turni dopo aver utilizzato la Skill, e in generale vi consigliamo di sbloccarle il prima possibile anche per ottenere i bonus legati alle statistiche. Nello specifico grazie ai nodi Stat Bonus è possibile aumentare l'ATK del 28%, il CRIT Rate del 12% e la DIF del 12,5%.