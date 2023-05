Volare, oh, oh: una capacità che nei videogiochi appare quasi banale, ma che in realtà pochi sviluppatori hanno saputo implementare bene, restituendo la sensazione di librarsi davvero nell'aria, accarezzare le correnti, attraversare le nuvole e sfiorare alberi ed edifici mentre ci si proietta a tutta velocità lungo una vallata in cel shading dalle atmosfere sognanti e fiabesche. Bastano queste poche parole a fornire un'idea piuttosto precisa dell'ultima esperienza confezionata da Snowman, scaricabile gratuitamente dagli abbonati a Netflix su iOS e Android: un'avventura piena di ispirazione e di libertà, in cui avremo modo di scoprire un mondo del tutto nuovo grazie a un mantello che funziona come una prodigiosa tuta alare. Vi abbiamo incuriositi? Allora continuate a leggere la nostra recensione di Laya's Horizon.

Struttura: fra open world e missioni Laya's Horizon, ecco come si presenta la mappa prima di lanciarsi nel vuoto L'isola che fa da sfondo a Laya's Horizon è un affascinante mix di picchi e vallate, che gli abitanti (la "gente del vento") hanno imparato a esplorare indossando speciali mantelli che gli consentono di planare da un punto all'altro della mappa, sfruttando correnti ascensionali e turbolenze per guadagnare eventualmente quota e ottenere una spinta extra. Protagonista dell'avventura è appunto Laya, una ragazza alle prime armi con la tuta alare. Completato un breve tutorial, ci verrà concessa una libertà esplorativa pressoché completa, spronandoci a spingerci nelle zone dell'ambientazione ancora avvolte dal mistero per sbloccare nuovi punti di approdo e di partenza: per farlo basterà volare fino ai luoghi contrassegnati da una "bolla", dopodiché il personaggio vi atterrerà automaticamente. La progressione della campagna è tuttavia legata al più classico dei sistemi di achievement: man mano ci verranno forniti nuovi incarichi da portare a termine (ad esempio volare vicino a un certo numero di case o scendere in picchiata per un tot di metri) e completarli servirà per salire di livello, ottenendo così nuovi mantelli e nuovi oggetti tramite cui variare i meccanismi alla base dell'esperienza. L'open world di Laya's Horizon appare piuttosto ampio e variegato, ci sono decine di personaggi con cui interagire ed eventualmente gareggiare, nonché posti da scoprire: un approccio che si presta in maniera perfetta al mobile gaming, consentendoci di volare per brevi sessioni oppure di dedicare più tempo alle nostre esplorazioni, a seconda dell'occasione.

Gameplay: volare davvero Laya's Horizon, una sequenza di volo Come accennato in apertura, volare è una capacità che i personaggi dei videogiochi spesso possiedono, ma che pochi sviluppatori hanno saputo rendere bene sullo schermo. Complice un sistema di controllo davvero semplice e ispirato, i ragazzi di Snowman sono riusciti a raggiungere tale obiettivo e bastano davvero pochi minuti per capire come pilotare il mantello, sebbene le manovre più complesse richiedano un po' di pratica. Tutto sta a come muoviamo i pollici sul touch screen: una volta saltati da un'altura, potremo spostare le braccia di Laya per virare leggermente oppure inclinare tutto il corpo per effettuare una curva più decisa, tuffarci in basso o risalire, accelerare sfruttando le scintille raccolte fino a quel momento (ricompense per i passaggi radenti) oppure aprire il mantello per frenare la discesa e combinare tutte queste azioni in vari modi.

Realizzazione tecnica: stile da vendere Laya's Horizon include tanti personaggi con cui interagire Il comparto tecnico contribuisce in maniera importante a rendere Laya's Horizon un'esperienza coinvolgente e piacevole. Merito dell'elegante grafica in cel shading, che su iPhone 14 Pro si muove in maniera molto fluida (pur mostrando il fianco a qualche rallentamento nelle sequenze più intricate) e che, in generale, trasmette la sensazione di una grande maturità artistica del team. Le zone dell'isola vantano caratteristiche e colori differenti, il che rende l'esplorazione della mappa qualcosa di davvero suggestivo. È tuttavia il sonoro a fornire quello spunto in più ai fini dell'atmosfera, grazie a un mix di suoni, musiche ed effetti che nel loro insieme risultano assolutamente convincenti, e che meritano senz'altro l'ascolto in cuffia.