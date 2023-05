Honkai: Star Rail, la tier list aggiornata con i personaggi migliori

Honkai: Star Rail offre davvero l'imbarazzo della scelta quanto a personaggi, con il cast che tra l'altro si amplia di aggiornamento in aggiornamento, ma al tempo stesso le risorse per ottenerli e potenziarli sono limitate, specialmente se vi ponete l'obiettivo di non spendere nemmeno un euro tra meccaniche gacha e pass battaglia. Per questo motivo in questa pagina troverete la tier list con i personaggi migliori del gioco, attualmente aggiornata alla versione 1.00 di aprile e maggio 2023, in cui vi spieghiamo quali sono, a nostro parere, i DPS, healer, buffer e debuffer più forti del GDR di Hoyoverse e su cui quindi è consigliabile investire maggiormente tempo e risorse.

Sono necessarie però alcune premesse. È sicuramente importante capire la differenza tra i vari personaggi a 5 e 4 stelle, specialmente quando si tratta di decidere se investire Stellar Jade nei banner a tempo limitato. I primi sono generalmente più forti (a parte alcune eccezioni), ma vi assicuriamo che non sono assolutamente necessari né per avanzare nel gioco né per affrontare i contenuti endgame.

La cosa davvero importante in Honkai: Star Rail piuttosto è costruire un team equilibrato tra unità offensive e di supporto, e in funzione al tipo di attività da svolgere e le debolezze elementali del boss o del gruppo di nemici che si deve affrontare.

Inoltre è molto più semplice sbloccare le passive degli Eidolon per le unità 4 stelle, tanto che in alcuni casi una volta ottenuti tutti o parte di questi bonus non hanno davvero nulla da invidiare ai personaggi più rari. Insomma, prendete la tier list qui sotto come una linea guida generale, andando poi a comporre il vostro team in base alle vostre esigenze.

Come accennato in apertura aggiorneremo questa pagina mano a mano che verranno aggiunti nuovi personaggi o ci saranno novità significative nel meta. Lo stesso vale per la nostra pagina con tutti i codici promozionali di Honkai: Star Rail attivi.