iPhone SE: nuovo modello nel 2025 con display OLED senza cornici?

iPhone SE torna al centro di alcune voci di corridoio, che vorrebbero il ritorno del modello economico e piccolo dello smartphone Apple per l'anno 2025, con la possibilità che si possa trattare di una decisa evoluzione, dotato di schermo OLED senza grosse cornici frontali.

A riferire la questione è la testata tecnologica sud coreana chiamata The Elec, la quale tuttavia specifica che l'attesa sarebbe comunque lunga, visto che si parla di un modello previsto per il 2025. In base a quanto riferito, l'uscita era inizialmente prevista per il 2024, ma il progetto avrebbe subito un posticipo soprattutto a causa della produzione di display.

Gli schermi di iPhone SE sarebbero infatti affidati al produttore cinese BOE, il quale dovrebbe attuare diversi cambiamenti alla linea produttiva per poter rientrare negli standard qualitativi previsti da Apple. Si tratta di un produttore particolarmente attivo di recente e sensibilmente più economico di Samsung e LG, cosa che consentirebbe di contenere i costi.