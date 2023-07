Starfield contro Baldur's Gate 3: i due RPG sembrano finiti al centro di un'assurda console war

Starfield contro Baldur's Gate 3 in un'assurda console war

Tutto questo ha fatto partire scontri sui due titoli, portati avanti come i propri campioni dall'una e l'altra fazione: il fatto che Baldur's Gate 3 sia attualmente un argomenti "trending" su Twitter, arrivato a superare anche Starfield nelle ore scorse, ha ovviamente alimentato la guerra.



C'è da dire che tale popolarità è probabilmente dovuta al chiacchiericcio scatenato dalla famosa scena di sesso con l'orso, ma questo passa in secondo piano per i fan PlayStation, che vedono invece in tale situazione la conferma che Baldur's Gate 3 può battere Starfield in termini di popolarità.



La cosa strana è che il gioco Larian è quanto di più lontano dal Blockbuster standard di Sony PlayStation, e ci sarà veramente da vedere quanto impatto potrà avere presso il pubblico di massa di PS5, ma se non altro possiamo apprezzare che un gioco del genere sia finito, in un modo o nell'altro, al centro di tanta attenzione.



Dall'altra parte, gli utenti Xbox sono ovviamente orgogliosi di poter annoverare un gioco delle dimensioni e del peso di Starfield tra le produzioni first party di quest'anno, ma al voler "flexare" una tale esclusiva si aggiunge spesso una sorta di mania di persecuzione che vede in questa emersione di Baldur's Gate 3 al centro dell'attenzione una sorta di complotto per offuscare il "proprio" gioco, senza rendersi conto che il titolo Larian esce semplicemente prima (il 3 agosto 2023 su PC) ed è comunque un gioco che merita grande rispetto, vista la tradizione che rappresenta.

In tutto questo, gli utenti PC sembrano invece uscire vincitori da una parte e dall'altra, visto che possono giocare subito al day one entrambi i titoli.