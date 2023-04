Honkai: Star Rail, tutti i codici promozionali con Stellar Jade gratis e come riscattarli

Hoyoverse di tanto in tanto decide di regalare ai giocatori di Honkai: Star Rail una serie di bonus sfiziosi, tra cui Stellar Jade gratis, crediti e materiali per aumentare il livello dei personaggi e dei Light Cone tramite dei codici promozionali.

In questa pagina troverete tutti i codici promozionali attivi di Honkai: Star Rail ad aprile 2023 e come riscattarli. Verrà inoltre aggiornata in futuro ogni volta che ne verranno pubblicati di nuovi, quindi salvatela nei preferiti e visitatela di tanto in tanto per scoprire se ci sono delle nuove ricompense.

Come per Genshin Impact, Hoyoverse elargisce nuovi codici durante le livestream di presentazione degli aggiornamenti maggiori di Honkai: Star Rail, che avvengono circa ogni sei settimane. Detto questo non c'è una regola precisa, ma solitamente ogni mese c'è almeno un bonus da riscattare a cui si aggiungono di tanto in tanto dei graditi extra legati a festività o collaborazioni particolari. In ogni caso troverete tutto quello che vi serve in questa pagina.

La risorsa più preziosa e desiderato sono ovviamente le Stellar Jade, la valuta necessaria per effettuare i "Warp", ovvero la meccanica gacha di Honkai: Star Rail per ottenere personaggi e Light Cone nei banner evento e standard, e che solitamente il gioco elargisce in piccole quantità.

Tenete presente che buona parte dei codici promozionali di Honkai: Star Rail ha una data di scadenza, oltre la quale non sarà più possibile usufruire. Inoltre, precisiamo che possono essere riscattati una sola volta per account.