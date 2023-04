Netflix, maggio 2023: nuove serie TV e film in arrivo per gli abbonati

Netflix continua il suo percorso e a maggio 2023 propone una nuova ondata di serie TV e film in arrivo nel catalogo per gli abbonati, che vediamo di riepilogare nell'elenco riportato qui sotto con le varie date di uscita annunciate finora.

Abbiamo anche avuto conferma di un rafforzamento sul fronte dei videogiochi, con la compagnia che ha intenzione di lanciare 40 giochi nel corso dell'anno, a dimostrazione di come la compagnia sia ben intenzionata a puntare in questo ambito. Per quanto riguarda le altre novità, sembra che anche l'esperimento dell'abbonamento economico con pubblicità sia destinato a durare, visti i primi risultati positivi.

Serie TV originali Netflix

Il Sarto - Stagione 1 - dal 2 maggio 2023

La regina Carlotta: una storia di Bridgerton - dal 4 maggio 2023

Sanctuary - Stagione 1 - dal 4 maggio 2023

Dance Brothers - Stagione 1 - dal 10 maggio 2023

Black Knight - Stagione 1 - dal 12 maggio 2023

Doctor Cha - Stagione 1 - dal 17 maggio 2023

Xo, kitty - Stagione 1 - dal 18 maggio 2023

In silenzio - Stagione 1 - dal 19 maggio 2023

Fubar - Stagione 1 - dal 25 maggio 2023

Film originali Netflix

Royalteen: la principessa Margrethe - dal 11 maggio 2023

The Mother - dal 12 maggio 2023

I nostri segreti - dal 17 maggio 2023

Blood & Gold - dal 26 maggio 2023

Altri film