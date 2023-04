High on Life: 7,5 milioni di giocatori, si conferma un successo su Xbox Game Pass

High on Life si conferma un grande successo su Xbox Game Pass con il recente annuncio, da parte di Sqanch Games del raggiungimento dei 7,5 milioni di giocatori unici che hanno preso parte a questo bizzarro sparatutto in prima persona.

High on Life è già stato nominato il maggior lancio del 2022 su Xbox Game Pass per un titolo third party, sebbene non fossero stati pubblicati dati precisi al riguardo in termini di quantità di utenti. Si trattava dei primi 5 giorni di disponibilità sul mercato, ma evidentemente il gioco ha continuato a raccogliere giocatori nel corso del tempo.



Ovviamente, trattandosi di un titolo presente su Xbox Game Pass la quantità di giocatori non si traduce automaticamente nella quantità di copie vendute, ma come abbiamo visto, con l'affermazione di un modello di distribuzione alternativo come i servizi su abbonamento, i parametri di valutazione di un successo devono necessariamente cambiare.

Considerando che si tratta di una produzione di dimensioni piuttosto contenute rispetto a giochi tripla A di altra caratura, il risultato ottenuto dal team risulta ancora più notevole. Nel frattempo, dopo il grosso update 4 che ha inserito due modalità grafiche e corretto vari problemi, il mese scorso è stato annunciato High on Knife, destinato a portare ulteriori contenuti all'interno del gioco ma ancora con dettagli da precisare.