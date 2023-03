High on Life: High on Knife annunciato, sarà dedicato completamente a Knifey?

Nuovi contenuti per High on Life sono in arrivo. Non sappiamo ancora precisamente di cosa si tratti, ma abbiamo un nome ufficiale: High on Knife. L'annuncio è avvenuto tramite il profilo Twitter ufficiale del gioco, come potete vedere poco sotto.

Al momento non abbiamo informazioni ufficiali riguardo ai contenuti di questo aggiornamento. Non sappiamo nemmeno se si tratti di un update gratuito o di un vero e proprio DLC a pagamento. Tutto quello che possiamo vedere è il breve filmato presente nel tweet di High on Life, che mostra la scritta High on Knife.

Considerando lo sfondo nero e la scritta rossa, che potrebbe essere sangue, potrebbe essere un DLC che punta verso l'"horror". Una speculazione più credibile però è il fatto che sia legato all'uso del coltello (knife significa coltello).

In High on Life, l'arma Knifey suggerisce al giocatore di fare una partita "Knifey Only Any%" (ricordiamo che le armi parlano in High of Life). Questo contenuto potrebbe quindi essere una versione modificata del gioco base per fare in modo di avere accesso unicamente a Knifey.

Nel caso non lo sappiate, Any% è un termine del mondo delle speedrun e significa arrivare alla fine del gioco senza dover completare necessariamente ogni attività. Le Any% solitamente sono le speedrun più rapide. Knifey, come spesso accade nel gioco, abbatte la quarta parete e parla direttamente al giocatore quando pronuncia questa frase.

In ogni caso, però ora si tratta solo di speculazioni. Non ci resta altro da fare se non attendere che gli autori di High on Life diano più informazioni su queste novità. Vi ricordiamo anche che il grosso update 4 ha inserito due modalità grafiche e corretto vari problemi.