Il nuovo titolo multiplayer di Tributary Games è ufficialmente approdato su Steam, e dopo averlo provato in versione demo durante lo Steam Next Fest, siamo pronti per narrarvi in questa nostra recensione delle nostre nobili gesta e delle nostre dolorose sconfitte nei panni di Monarca.

Di storie di Re e Regine, con i loro gloriosi reami o ricordati per i loro fallimenti, ne abbiamo sentite tante, ma di un Monarca che affida il proprio destino ai voti di spietati Nobili, ancora ci mancava. King of the Castle è questo e molto altro, un gioco pensato per passare una serata in compagnia di amici pronti a vederci capitolare cercando di gettare nel caos il regno.

Accorrete miei Nobili

King of the Castle propone due modalità di gioco: via browser o tramite interazione sulla chat di Twitch

King of the Castle propone una struttura piuttosto semplice, con solamente due ruoli giocabili: il Monarca, ovvero l'host che riproduce il gioco, e i Nobili, gli altri giocatori che partecipano alla partita che non hanno bisogno di acquistare il gioco per unirsi. Quello proposto è un gioco esclusivamente multiplayer che ha bisogno di almeno 4 giocatori, anche se, più che mai in questo titolo, più si è meglio è. Dopo le nostre prove ci sentiamo di affermare che la quantità di Nobili necessaria per rendere il tutto più interessante è di almeno circa 8/9 persone, un numero sufficiente per avere la giusta varietà e bilanciamento in una partita.

Per poter far partecipare i Nobili alla partita si dovrà scegliere che tipologia di partita impostare, tra partecipazione tramite browser o con i comandi direttamente attraverso la chat di Twitch, grazie all'integrazione che il gioco offre. In un primo momento è lecito pensare che King of the Castle strizzi l'occhio agli streamer dato che dovranno anche mostrare quel che accade in diretta, ma non è del tutto vero. Se si desidera giocare con gli amici privatamente è possibile sfruttare qualsiasi applicazione in cui è possibile condividere lo schermo e far collegare i giocatori alla lobby fornendogli la password per poter accedere.

Purtroppo non vi è una modalità in cui è possibile giocare contro il PC, ed è un vero peccato. Seppur far interagire gli spettatori o gli amici sia senza dubbio più divertente che giocare da soli, avere la possibilità di fare una partita in completa libertà con scelte gestite dall'intelligenza artificiale avrebbe solo che arricchito la proposta di Tributary Games.