Valheim: la durata dell'esclusività Xbox è stata svelata da Microsoft

Valheim è arrivato su Xbox One e Xbox Series X|S e il team ha però affermato che non ci sono piani per portare il gioco su altre piattaforme, ma esattamente quanto dura l'esclusività del gioco sulle console di Microsoft? La risposta è 6 mesi.

L'informazione proviene da un'email inviata da Microsoft agli iscritti di Xbox Game Pass per il lancio di Valheim su Xbox. Come potete vedere nell'immagine poco sotto, la mail precisa che "l'esclusività console Xbox si estenderà per un tempo limitato di sei mesi".

L'email Microsoft lagata a Valheim

Ovviamente il fatto che l'esclusività è di sei mesi, in termini di contratto, non significa automaticamente che il gioco arriverà su PlayStation e Switch immediatamente allo scadere degli accordi. Potrebbe facilmente volerci più tempo, considerando che Iron Gate Studio non è un grande team di sviluppo (il gioco è stato creato da cinque persone) e potrebbe preferire prendersi mesi aggiuntivi per lavorare su nuove versioni. Aggiungere versioni del gioco significa anche aumentare il lavoro necessario per pubblicare i futuri update, quindi è una scelta da ponderare per gli studios più piccoli.

Valheim è un videogioco di sopravvivenza sandbox dello sviluppatore svedese Iron Gate Studio e pubblicato da Coffee Stain Studios. L'accesso anticipato è stato reso disponibile il 2 febbraio 2021 per gli utenti Linux e Windows attraverso Steam, e il 14 marzo 2023 per gli utenti Xbox One e Xbox Series X/S.

Vi lasciamo infine al nostro recente speciale dedicato a Valheim, a che punto è il survival norreno di Iron Gate al momento dell'uscita su Xbox?