The Outer Worlds: Spacers's Choice Edition, aggiornamento 1.1 disponibile su PC e PS5, Xbox aspetta

Private Division ha pubblicato la patch note dell'aggiornamento 1.1 di The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition, che dopo la pubblicazione è stato fortemente criticato per i vari problemi tecnici che lo affliggono. L'update è disponibile su PC (Steam, Epic Games Store, GoG) e su PlayStation 5. La versione PC Microsoft Store e la versione Xbox Series X|S arriverà invece tra alcuni giorni.

Private Division afferma: "Abbiamo un nuovo aggiornamento per The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition che aiuterà a risolvere molti dei problemi visivi e di prestazioni che sono stati segnalati. Anche se questo non risolve tutti i problemi riscontrati, il nostro team sta ancora lavorando per risolvere i problemi e continuerà a farlo nelle patch future."

"La patch v1.1 viene distribuita ai giocatori su PlayStation 5 e PC (Steam, Epic Games Store e GoG). Tuttavia, chiediamo un po' di pazienza ai giocatori di Xbox Series X|S e Microsoft Store, poiché speriamo di rendere disponibile la patch v1.1 per questi giocatori entro la metà della prossima settimana. Vi ringraziamo per la pazienza dimostrata mentre il nostro team lavorava diligentemente per realizzare questo aggiornamento".

Ecco l'elenco delle correzioni indicate da Private Division per l'aggiornamento 1.1 di The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition:

Regolate le impostazioni per le modalità grafiche Ultra e Very High, migliorando l'esperienza dei giocatori su PC con schede grafiche di fascia alta.

Risolti i problemi legati all'impostazione inappropriata di SSGI su PC, che influisce sulle prestazioni.

Aggiornati i valori SSR per migliorare la modalità cinematografica su Xbox Series X|S e PlayStation 5

Aggiornata la risoluzione dinamica su PC

Miglioramento del framerate in modalità performance per Xbox Series X|S e PlayStation 5

Migliorata l'esperienza di PSO per attenuare l'hitching durante la compilazione degli shader

Aggiornate le impostazioni automatiche di SSGI per evitare scenari in cui si attivava inaspettatamente.

Risolto un raro crash su PS5 in Roseway

Corretto il rischio di crash per le console Xbox Series X|S durante le lunghe sincronizzazioni

Impedita la comparsa di perdite temporanee di memoria nelle schermate dell'interfaccia utente sulle console Xbox Series X|S

Vari miglioramenti a HLOD per ridurre il popping su tutte le piattaforme

Correzione di molti casi di texture sfarfallanti su tutte le piattaforme

Riduzione della possibilità che i capelli dei personaggi si illuminino su tutte le piattaforme

Risolti due casi di nemici invisibili su tutte le piattaforme

Corretto il fascio di mine invisibili su tutte le piattaforme

Migliorata la risoluzione delle texture su Xbox Series S

Risolti i problemi di ombreggiatura della pelle riscontrati su alcuni compagni su Xbox Series S

In precedenza, Obsidian si era già scusata per i problemi tecnici.