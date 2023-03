Shovel Knight Dig: il DLC gratuito "Fate and Fortune" è disponibile ora, vediamo il trailer

Yacht Club Games e Nitrome hanno annunciato un nuovo aggiornamento gratuito per Shovel Knight Dig: il DLC "Fate and Fortune". Questa novità è già disponibile su dispositivi mobili e PC e arriverà "presto" su console.

Questo contenuto scaricabile gratuito aggiunge "ancora di più" all'avventura, tra cui l'impegnativa modalità Knightmare, "dolci ricordi" da sbloccare e mettere in mostra, un nuovo brano musicale e una serie di miglioramenti alla quality of life:

Miglioramenti agli oggetti (in base al feedback dei giocatori)

Modifiche e aggiunte al design dei livelli

I Seed sono ora disponibili nel menu, consentendo ai giocatori di impostare semi specifici (Nota: solo per la versione PC).

Funzione "Guarda su/giù" della telecamera

Cibo/Nemici/Segni sono stati inseriti nel compendio

Regolazione dei tasti

Possibilità di disattivare la spinta automatica verso il basso (Shovel Drop) nel menu

Le scene tagliate già viste ora possono essere saltate

Bilanciamento di cibo e HP massimi

Il team ha anche pubblicato un trailer dedicato all'aggiornamento gratuito Fate and Fortune per Shovel Knight Dig: potete vederlo qui sotto.

Nella nostra recensione di Shovel Knight Dig vi abbiamo spiegato che "Potrebbe venire da pensare che Yacht Club stia sfruttando un po' troppo il suo franchise, trascinandolo verso direzioni che sembrano poco consone e fin troppo sperimentali, ma anche in questo caso siamo di fronte a un successo. Più che piegare la serie per farla calzare in una struttura di gioco diversa ben codificata, Shovel Knight Dig reinterpreta orgogliosamente il roguelike secondo un proprio stile, riuscendo sia a rimanere fedele alle origini che a proporre qualcosa di diverso e nuovo. I meccanismi roguelite si associano perfettamente all'azione, che rimane in qualche modo legata fortemente a quella classica di Shovel Knight, soprattutto per quanto riguarda la sensazione fornita dal gameplay e il controllo del personaggio. Il tutto è inoltre arricchito da una rappresentazione derivata dalla consueta cura nell'estetica retrò in stile 16-bit. È vero che alla fine i livelli sono un po' pochi e che la meccanica della morte semi-permanente può risultare frustrante, ma è facile farsi catturare dalla formula e continuare lanciarsi giù nel pozzo, armati di pala."