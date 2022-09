Shovel Knight Dig, la recensione del roguelike sul cavaliere della pala

Yacht Club Games è riuscita a mantenere un livello qualitativo notevole per la sua serie Shovel Knight, nonostante le numerose e rischiose digressioni in ambiti anche molto diversi da quello originale: a ulteriore riprova di questa capacità, come vediamo nella recensione di Shovel Knight Dig, anche la conquista del roguelike (o meglio del roguelite) può dirsi compiuta. La meccanica di gioco è apparentemente molto diversa da quella dell'originale, che si rifaceva alla tradizione dell'action platform sullo stile dei "proto-metroidvania", per così dire, ma in verità si possono trovare diversi punti in comune con il primo capitolo anche in questa nuova produzione.

Si tratta soprattutto di sensazioni, legate ai movimenti del protagonista e al modo in cui risponde ai controlli, perché per il resto il level design è profondamente diverso, così come il loop del gameplay. Questa vicinanza è sorprendente anche considerando che Shovel Knight Dig è sviluppato da Nitrome, ma evidentemente Yacht Club ha effettuato un lavoro di supervisione molto attento visto il feeling molto simile all'originale, nonostante la diversità strutturale.

Anche in questo caso si tratta di controllare il mitico cavaliere blu armato di pala, in grado di saltare, colpire nemici e raccogliere tesori, ma il tutto è inserito in un contesto molto diverso da quello delle origini: si potrebbe definire un roguelite verticale, nel senso che il tutto si svolge in un movimento dall'alto verso il basso, con il protagonista impegnato essenzialmente a scavare per farsi strada verso il fondo di un dungeon mentre cerca, al contempo, di raccogliere tesori e sconfiggere nemici.

Sebbene l'idea possa sembrare più limitata rispetto all'impostazione classica di Shovel Knight, con il meccanismo dei loop a imporre il riavvio costante dell'azione che può diventare frustrante, il risultato d'insieme è davvero riuscito e fornisce una nuova spinta innovativa alla serie in una direzione inedita e piacevole.