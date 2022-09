Overwatch 2: presentata Esperança, una nuova mappa

Overwatch 2 è in arrivo il 4 ottobre 2022 su PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4, PS5 e Nintendo Switch e Blizzard ha deciso di anticipare il lancio presentando Esperança, una nuova mappa, con un comunicato stampa pieno di tutti i dettagli utili per affrontarla al meglio. Esperança è ambientata in Portogallo e ricrea con grande attenzione le atmosfere del posto.

Leggiamo tutte le informazioni, diramate attraverso una serie di domande e risposte, ma non prima di aver guardato qualche immagine di Esperança:

Com'è la location?

La mappa si trova proprio accanto al mare e presenta mura di duroglass che serve a proteggere la città. L'area è circondata da una vegetazione lussureggiante e da montagne scoscese, mentre le facciate arancioni degli edifici della città si armonizzano con la posizione soleggiata, illuminando il paesaggio e creando un'esperienza coinvolgente e realistica per i giocatori.

Com'è il layout della mappa?

Entrambi i lati della mappa sono simmetrici, ma non sono direttamente speculari. Un lato è ricoperto di rosso e sembra essere in costruzione, mentre l'altra metà è in contrasto, grazie all'utilizzo di un blu freddo ed essendo completamente realizzata. Le sottili differenze nel design permetteranno ai giocatori di riconoscere facilmente il lato della mappa in cui si trovano.

Qual è l'atmosfera della mappa?

L'aspetto generale ricorda le mappe del Mediterraneo presenti nel primo capitolo di Overwatch. Il design della mappa abbraccia la nuova modalità Push, che è simmetrica per garantire un gameplay equilibrato. L'arte visiva ha un elemento di divertimento con dettagli architettonici intricati incorporati in tutto il gioco.

Che tipo di mappa è Esperança?

Esperança è una mappa in cui si giocherà la modalità Push: è strutturata con un percorso tortuoso, in graduale pendenza, e con vie che favoriscono la mobilità degli eroi.

Push è una modalità di gioco in arrivo su Overwatch 2. Si tratta di una nuova versione della classica modalità scorta, già presente nel primo capitolo, ma ora i giocatori dovranno attaccare e difendere allo stesso tempo.

Cosa rende unica Esperança?

La mappa, luminosa e colorata, mette in mostra la splendida architettura del Portogallo, ma osservandola attentamente si noterà il tocco iconico e futuristico tipico di Overwatch. L'architettura dettagliata fornisce un ulteriore livello di realismo e rende omaggio al design portoghese.