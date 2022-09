Epic Games Store: giochi gratis del 29 settembre e del 6 ottobre svelati

Epic Game Store ha svelato i giochi gratis PC del 6 ottobre 2022 e ha reso disponibili i giochi gratis del 29 settembre 2022. Vediamo la lista dei giochi gratuiti:

Runbow - disponibile

The Drone Racing League Simulator - disponibile

Rising Hell - dal 6 ottobre

Slain: Back From Hell - dal 6 ottobre

Runbow è un gioco platform con tanti personaggi colorai, costumi e molte modalità "folli". Si tratta di un gioco pensato prima di tutto per il multigiocatore: si gareggia per arrivare per primi al finale, cercando di colpire e far uscire dai giochi gli avversari.

The Drone Racing League Simulator "è il principale gioco di corse e simulatore in FPV. The DRL Sim offre un solido insieme di caratteristiche in evoluzione, compresa una corsa di droni ad alta intensità. Include le piste su cui si sfidano i veri piloti di DRL e ogni stagione ne verranno aggiunte altre."

Slain: Back from Hell

Rising Hell è "un gioco rogue-lite in stile platform verticale ricco di azione adrenalinica e tanta musica heavy gothic metal. Risali dalle profondità di un inferno in costante cambiamento mentre combatti orde di demoni assetati di sangue."

Slain: Back from Hell è un gioco dallo stile arcade con elementi puzzle, gore e tanto heavy metal. Propone una grafica vecchio stile, meccaniche platform, combattimenti contro boss e non solo.

Diteci, cosa ne pensate della proposta di Epic Games Store? Vi ricordiamo anche i giochi gratis di Amazon Prime Gaming.