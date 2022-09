The Elder Scrolls Online: presentato l'evento autunnale di Eredità dei bretoni

Zenimax Online ha presentato l'evento autunnale di Eredità dei bretoni di The Elder Scrolls Online, che fa da apripista a Firesong, il DLC finale della storia di quest'anno. Firesong sarà disponibile dal 1° novembre 2022 su PC e Stadia. La versione per console Xbox e PlayStation arriverà invece il 15 novembre 2022.

Vediamo il video completo dell'evento Eredità dei bretoni:

Leggiamo altre informazioni, tratte dal comunicato stampa ufficiale:

ZOS ha rivelato che il DLC Firesong proporrà 15 ore di storia incentrata su una nuova zona inesplorata, la misteriosa isola di Galen, dove i giocatori incontreranno nuovi personaggi, mostri e rivolte politiche. Con la storia di quest'anno che volge al termine, i giocatori otterranno nuovi collezionabili e obiettivi (compreso uno che chiede ai giocatori di accarezzare tutti gli animali dell'isola) e potranno trovare set di oggetti unici di questa zona.

Per i giocatori che non vedono l'ora di intraprendere l'avventura, la missione del prologo di Firesong è ora disponibile per tutte le piattaforme per chiunque abbia The Elder Scrolls Online (non è necessario aver acquistato altri DLC o capitoli). Nel prologo di Firesong, i giocatori inizieranno una storia che porterà l'avventura di quest'anno, Eredità dei bretoni, alla sua emozionante conclusione.

ZOS ha rivelato anche la ricompensa bonus segreta dell'evento Heroes of High Isle: se la community completa al 100% la sfida Heroes of High Isle, i cui progressi saranno conteggiati sul sito, il DLC Firesong verrà sbloccato gratuitamente per tutti i possessori di High Isle.