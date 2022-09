Xbox Series X|S e One: controller "Lunar Shift" svelato da un leak

Tramite un leak, è stato scoperto un nuovo controller per Xbox Series X|S e Xbox One: si chiamerebbe Lunar Shift ed è un nuovo colore non ancora annunciato da Microsoft. Potete vedere delle immagini nel tweet qui sotto.

L'informazione arriva da Espía de Ofertas che avrebbe notato il controller su Amazon: ha condiviso le immagini e ha sottolineato che non era a conoscenza dell'esistenza di tale versione. Per ora non c'è stato alcun annuncio ufficiale a riguardo, ma Microsoft ha da poco svelato un controller color "Mineral Camo", ovvero un controller in varie sfumature di blu.

Lunar Shift è invece un controller Xbox color argenteo, frontalmente, con un effetto sfumato che va dal chiaro (al centro) allo scuro (esterno). Sul retro, invece, è di un grigio molto più scuro. I pulsanti sono bianchi, le levette bianche e grigie mentre i dorsali sono bianchi.

Diteci, vi piace? Oppure preferite creare la vostra versione personalizzata del controller Xbox sfruttando il sito ufficiale di Microsoft?