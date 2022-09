Xbox Series X|S: nuovo controller Mineral Camo Special Edition annunciato da Microsoft

Dopo gli avvistamenti dei giorni scorsi arriva l'annuncio ufficiale sul nuovo controller per Xbox Series X|S, Xbox One e PC da parte di Microsoft, un modello identificato come Mineral Camo Special Edition e dotato di una particolare colorazione.

Si tratta del controller camo che era stato già avvistato nei giorni scorsi presso un rivenditore e che raggiunge ora l'ufficialità con una presentazione sulla pagine di Xbox Wire.

Xbox: il controller Mineral Camo

È il quarto controller Xbox della serie Camo dopo Night Ops Camo, Arctic Camo e Daystrike Camo, in questo caso con una colorazione "Mineral" che mischia blu, viola, azzurro acqua e altre tonalità a creare un pattern mimetico molto peculiare e tendente al colore marino.

Per il resto, le caratteristiche sono quelle classiche del controller Xbox Series X|S, ovviamente compatibile anche con Xbox One e utilizzabile anche su PC e dispositivi mobile attraverso la connessione Bluetooth.

Xbox controller Mineral Camo con stand Razer

In termini di ergonomia, la forma è dunque la stessa dei controller standard, da cui si distingue però per la colorazione particolare.

A corredo, è stato presentato anche il Razer Universal Quick Charging Stand in versione Mineral Camo, ovvero lo stand per la ricarica prodotto da Razer con colorazione perfettamente associata a quella del controller, così come abbiamo visto anche per le altre colorazioni dei controller Xbox più recenti.

Il controller Mineral Camo Special Edition è disponibile da oggi anche in Italia al prezzo di 64,99 euro direttamente sul Microsoft Store o presso rivenditori autorizzati.