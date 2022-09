Ninja Gaiden potrebbe tornare, forse affidato ad altri sviluppatori, dice il Team Ninja

Nell'intervista pubblicata da VGC al Team Ninja è stato toccato anche l'argomento Ninja Gaiden, una serie che sembra essere stata un po' dimenticata dal suo stesso studio ma che è invece ancora ben presente nella memoria dei giocatori e che potrebbe tornare, forse anche come progetto in outsourcing affidato a un altro team.

Il producer Masaaki Yamagiwa ha affermato che sarebbe ben contento di poter riportare Ninja Gaiden sugli schermi ed è consapevole che la serie conta ancora su un gran numero di appassionati, ma sembra poco propenso a sbilanciarsi su un nuovo progetto portato avanti dal Team Ninja stesso, che al momento sembra più incline a creare nuove proprietà intellettuali come Wo Long: Fallen Dynasty o Rise of the Ronin.

Si tratta, soprattutto, della necessità di bilanciare le risorse e sembra che Ninja Gaiden al momento sia un prodotto difficile da collocare nei nuovi progetti del team.

Tuttavia, Yamagiwa non esclude che possa essere affidato a un altro studio, rispondendo positivamente all'idea che un nuovo capitolo possa essere affidato in outsourcing a uno studio completamente esterno o a un team di piccole dimensioni all'interno del Team Ninja, magari composto di sviluppatori più giovani.

"Se dovessimo lavorare con un'altra compagnia a un nuovo Ninja Gaiden, dovremmo essere sicuri di fare in modo che venga fuori un gioco che possa superare le aspettative dei fan", ha spiegato Yamagiwa, dovendo andare al di là di un semplice compitino. Sia che si tratti di uno studio esterno o di un team composto da giovani, il nuovo Ninja Gaiden dovrebbe rispettare il pedigree della serie ed essere quindi un gioco di alto profilo.