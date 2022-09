FIFA 23, la recensione dell'ultimo FIFA sviluppato da Electronic Arts

Fa quasi effetto, da un certo punto di vista, accorgersi di stare scrivendo le prime parole di quella che sarà probabilmente l'ultima recensione di un FIFA, perlomeno per come lo conosciamo. La leggendaria serie sportiva targata EA Sports, negli ultimi ventinove anni, ha rappresentato la compagna ideale con cui condividere la propria passione per il calcio, un'amica fedele verso la quale abbiamo spesso imprecato per un gol preso al 90esimo, ma che è sempre stata lì per noi ogni volta che abbiamo acceso la console alla ricerca di un po' d'evasione dal quotidiano. Dopo quasi tre decenni di partnership, a partire dal 2023 lo storico sodalizio tra la Fédération Internationale de Football Association ed Electronic Arts si consumerà definitivamente e, anche se il publisher ha comunque promesso di continuare a produrre videogiochi calcistici indistinguibili da quelli che attualmente gli fanno guadagnare miliardi, non c'è dubbio che il cambio di nome provocherà una scossa tellurica nel mercato degli sportivi i cui effetti sono difficilmente pronosticabili. Nella quiete che precede l'uragano, EA Sports si appresta a pubblicare FIFA 23, ultima edizione della dinastia calcistica made in Canada, prima del rebranding del prossimo anno. Date tutte le premesse, sapevamo che ci saremmo trovati di fronte a un capitolo di forte transizione, ma dopo i tanti appuntamenti editoriali dedicati all'approfondimento delle novità del gioco non vedevamo l'ora di poterci gettare all'esplorazione della sua versione finale per scoprire di che pasta è fatto l'ultimo FIFA confezionato da Electronic Arts. Scopritelo con noi, nella nostra recensione di FIFA 23.

Un FIFA così non si era mai visto Dimenticatevi di poter superare due avversari senza ricorrere a qualche mossa abilità Leviamoci il dente e affrontiamo la questione fin dal principio: questo FIFA, sul fronte delle modalità di gioco, è a nostra memoria uno dei più conservativi nella storia della serie. Tratteremo l'argomento nel dettaglio tra qualche paragrafo, ma FUT, la Carriera, il Pro Club e Volta Football non includono quest'anno novità concrete, al punto che molti menù di gioco sono rimasti indenni dal passaggio tra un'edizione e l'altra. Questo immobilismo, paradossalmente, si contrappone però alla sostanziale rivoluzione che ha colpito il gameplay di FIFA 23, davvero irriconoscibile rispetto al passato. Avevamo imparato a fare i conti con la natura frenetica e convulsa dei FIFA, e vi sorprenderà sapere che stavolta EA Sports è voluta andare in una direzione completamente opposta, offrendo un'esperienza che per assurdo è molto più vicina a quella regalata dal suo rivale di sempre, eFootball. Dimenticatevi il flipper e i passaggi telecomandati, FIFA 23 è supportato da un gameplay più lento, almeno se messo a confronto con gli standard a cui siamo abituati. Tutto è legato al feeling di estrema pesantezza che, soprattutto nelle partite di Ultimate Team, anche i giocatori più agili regalano a chi tiene in mano il controller. Nello stretto, girarsi e superare un avversario è complicatissimo, i calciatori non posseggono più la stessa esplosività delle precedenti edizioni e, più in generale, la percezione è quella che la porta si possa raggiungere meglio con una manovra ragionata e corale, più che con le giocate dei singoli. Questo cambio d'approccio, sebbene scontenterà chi preferiva la spettacolarizzazione del gioco, è un assoluto punto di forza di questo capitolo, tanto da mettere in secondo piano l'indolenza dello studio sulle modalità che sì, rimane poco giustificabile, ma che assume tutt'altra gravità nel contesto generale. Il calcio femminile è parte integrante di FIFA 23 Dall'altra parte del campo, abbiamo notato che la difesa è molto più manuale del solito, un'ottima notizia se ricordiamo come la frequente presenza di autoblock gestiti dall'IA fosse un difetto evidente del precedente capitolo. Un altro fattore che ci ha ricordato il gameplay di eFootball è la costante indeterminatezza delle situazioni di gioco, frutto dell'introduzione di tantissime nuove animazioni grazie all'uso della tecnologia l'HyperMotion2. EA Sports ha catturato due intere partite tra professionisti, registrando circa 6.000 nuove animazioni: se in passato un contrasto era composto da un numero limitato di queste, su PC e nuove console lo stesso frangente si svilupperà come risultato di una concatenazione di tantissimi elementi inediti, e avrà quindi un esito più realistico e totalmente impossibile da prevedere. Basta qualche partita per rendersi conto della magnitudo dei progressi raggiunti dalla fisica, il vero fiore all'occhiello di quest'edizione. Abbiamo fatto riferimento al PC e alle console current-gen poiché su PS4 e Xbox One sono assenti tutte le novità legate all'Hypermotion2. Su queste piattaforme il gameplay è stato rivisitato (a differenza dell'edizione Switch, in cui sono state aggiornate soltanto le rose), ma il feeling è più simile al capito del 2021 e il ritmo dell'azione risente molto di più della velocità degli atleti. Tutte queste novità rendono particolarmente piacevole il gameplay di FIFA 23, anche se com'era prevedibile non mancano i lati oscuri sui quali EA Sports dovrà necessariamente lavorare nelle prossime settimane. Se in FIFA 22, prima delle patch, era facilissimo segnare da fuori area con un tiro a giro, stavolta è sempre molto difficile piazzare un tiro da fuori, anche perché con tutta probabilità il team di sviluppo ha voluto donare importanza alla nuova meccanica del tiro potente, una conclusione che richiede molto tempo per essere caricata e che una volta portata a termine permette di scagliare la palla con una forza impressionante. Al contrario, è invece facilissimo segnare da dentro l'area di rigore, a causa della totale incapacità dei portieri di reagire ai tiri ravvicinati: anche nel caso di giocatori con statistiche di tiro risibili, ogni conclusione che parte da dentro al box si infila otto vote su dieci alle spalle dell'estremo difensore, una dinamica che rende sì più realistico il gameplay, ma che può rivelarsi frustrante se il gol lo prendi durante gli ultimi minuti di una partita di Weekend League.

FUT, lo stesso capolavoro di sempre, ma con poche novità Segnare in area, anche a causa di qualche svista dei portieri, è diventato facilissimo Lo sappiamo, Ultimate Team è la modalità principe di ogni FIFA e proprio per questo siamo corsi a costruirci una squadra per scoprire quali novità avesse da offrire la nuova versione di FUT. Sfortunatamente, la risposta a questa domanda è non troppe, dato che le playlist rimangono fondamentalmente le stesse dell'anno scorso. Non è necessariamente un male, perché il trittico composto da Squad Battles, Division Rivals e Weekend League funziona alla perfezione e sarebbe stato un peccato stravolgerne gli equilibri, ma ci sarebbe piaciuto incontrare almeno qualche leggera modifica a ciascuna di loro, anche considerato come queste siano state incluse con le stesse, identiche interfacce dello scorso anno. La grande notizia è che, a partire da quest'anno, FUT (ma anche altre modalità di gioco, come le Amichevoli e le Stagioni Online) sarà supportato dal crossplay tra medesime generazioni di console, una funzionalità da tempo richiesta dalla community. Il crossplay unificherà il matchmaking di tutte le principali competizioni online come Division Rivals e FUT Champions oltre che il mercato, dopo anni nei quali era sempre rimasto diviso per piattaforma. L'unico vero contenuto inedito di FUT 23 è rappresentato dai Momenti, una modalità nuova di zecca a giocatore singolo che in cambio di alcune ricompense prevede di completare degli scenari di gameplay con dei requisiti ben precisi. Alcuni di questi sono abbastanza immediati e vi chiederanno semplicemente di terminare un'azione offensiva con un gol, mentre altri prevedono rose con dei forti requisiti e sapranno davvero mettervi alla prova. Gli scenari premiano il giocatore con le stelle, una nuova valuta che può essere spesa in un negozio dedicato colmo di pacchetti o altre ricompense. Al momento i premi non sono particolarmente golosi, ma la speranza è quella che EA Sports aggiorni al più presto il negozio per includerne di altri. Ecco come si presenta il nuovo sistema d'intesa in FUT Infine, come non citare il nuovo sistema d'intesa, che rivoluziona significativamente il modo in cui gli allenatori FUT possono costruire la propria rosa di campioni. Se in precedenza erano i legami a contare per l'intesa, a partire da quest'anno non sarà più necessario collegare direttamente i giocatori affini perché la squadra ne benefici. L'intesa tiene infatti conto delle similitudini tra tutti i giocatori presenti nell'11 titolare, quindi avrete molta più libertà e flessibilità nel combinare insieme gli atleti di campionati diversi. Se da un lato l'Intesa ci offre adesso l'opportunità di costruire delle formazioni meno vincolate dai legami di affinità, dall'altro non potremo più spostare liberamente i giocatori sul campo come succedeva in passato. Attraverso la catena dei cambi ruolo, infatti, negli ultimi capitoli di FIFA era sempre possibile, ad esempio, spostare un attaccante a centrocampo, per sfruttarne le caratteristiche avanzate in una zona del rettangolo di gioco ben lontana da quella che sarebbe dovuta essere la sua area d'influenza. Per evitare questa dinamica, il team di sviluppo ha pensato di limitare i ruoli che ogni calciatore può occupare nella formazione. Ognuno di loro adesso avrà una posizione standard preferita, e fino ad altri tre ruoli secondari, quindi dimenticatevi di poter spostare Mbappé o Ronaldo sulla mediana come accadeva in passato, se volete godere dei sostanziosi bonus alle statistiche che il nuovo sistema di intesa garantisce ai calciatori.

Una carriera rivoluzionata solo all’apparenza Una scena delle nuove sequenze di acquisto dei giocatori nella Carriera Tra le tante modalità di FIFA, una di quelle che raccoglie il maggior numero di aficionados è la Carriera, che anche quest'anno si divide tra Allenatore e Giocatore. Nel primo caso, nonostante l'interfaccia di tutto il comparto sia stata stravolta, la Carriera Allenatore presenta la medesima struttura delle precedenti edizioni, anche se abbiamo imparato a conoscerne la bontà e siamo del tutto consapevoli del fatto che rivoluzionarla per non migliorare nulla sarebbe stato un esercizio fine a sé stesso. Il classico editor dell'allenatore è adesso affiancato alla possibilità di prendere i panni di uno tra i circa 30 tecnici in carne ed ossa che allenano nel calcio reale, ognuno riprodotto con un modello dedicato che però non è sempre fedele alla controparte. Ci sono poi un altro paio di novità, tutte legate ai trasferimenti, che rendono ancora più gustoso ingaggiare dei campioni per la propria squadra del cuore. Innanzitutto, la Carriera Allenatore accoglie l'Analista dei trasferimenti, un nuovo membro dello staff che ad ogni operazione di mercato presenterà un resoconto dettagliato su quanto siamo stati abili durante la trattativa. Secondo, dopo aver completato l'acquisto verranno riprodotti dei filmati totalmente inediti che mostrano il giocatore raggiungere il centro sportivo della società, fare le visite mediche e venire accolto dai membri più rappresentativi dello spogliatoio. Una trovata azzeccatissima, sebbene abbastanza semplice. L'analista dei trasferimenti sarà spietato, se non doveste concludere un buon acquisto Per quel che riguarda invece la Carriera Giocatore, abbiamo accolto favorevolmente il nuovo sistema che permette (peraltro anche in quella Allenatore) di giocare solo i momenti salienti all'interno di un match, in modo da non rimanere incastrati tra le maglie di una lunga stagione agonistica. Questa novità fa il paio con la personalità del calciatore: il nostro alter ego guadagna punti personalità in base alle decisioni prese fuori dal campo e secondo lo stile che predilige sul rettangolo di gioco. Ogni stile, per giunta, fa guadagnare al calciatore dei bonus unici, utili a rendere ancora più profonda la sua caratterizzazione. Sarete Individualisti, Trascinatori o Generosi?

L’avanguardia del calcio interattivo Anno dopo anno rischiamo di essere ridondanti, ce ne rendiamo conto, ma non finiremo mai di tessere le lodi di EA Sports per la qualità che lo studio canadese riesce a infondere nel comparto tecnico dei suoi videogiochi di calcio, sempre più vicini all'essere indistinguibili da una partita reale. Sebbene FIFA 23 porti ancora sulle spalle il peso delle vecchie generazioni di console, l'impatto grafico della simulazione è impressionante, così come lo sono i volti dei giocatori più celebri del calcio internazionale. Al momento, l'unica grana è rappresentata da alcuni rari bug grafici durante le partite, che ad esempio oscurano di tanto in tanto il risultato del match in corso: nulla che lo studio non possa risolvere nelle settimane a venire. Nota di merito alla colonna sonora di questo FIFA, una vera e propria compilation di pezzi di enorme successo, che include alcuni degli autori più ascoltati del momento, come Rosalia e Stromae. Segnaliamo infine l'assenza di novità sostanziali in merito alla telecronaca, nuovamente affidata alla premiata coppia Pardo - Adani.