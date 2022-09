BenQ MOBIUZ EX2710U, la recensione del monitor da gioco 4K con refresh rate a 144 Hz e audio 2.1

Va però detto da subito che, per quanto sia simile a diversi altri prodotti arrivati in questi mesi, il monitor BenQ appartiene a una serie che vanta diverse peculiarità da non sottovalutare. La dotazione include infatti il classico impianto audio 2.1 treVolo dei monitor MOBIUZ che in questo caso è dotato anche di microfono. Inoltre nel pacchetto ci sono diverse tecnologie proprietarie come il Black Equalizer e l'HDRi che sono molto importanti, al pari della Peak Brightness che è in grado di spingere l'illuminazione al massimo pur trattandosi di un monitor che si accontenta di 300 nit di luminanza tipica e 600 nit di picco.

La recensione del BenQ MOBIUZ EX2710U ci riporta nel sempre più popoloso mondo dei monitor 4K da 144 Hz , in questo caso da 27 pollici di diagonale (c'è anche una variante da 32 pollici), pensati in funzione del compromesso tra prezzo e qualità dell'immagine. Ed è una ricetta che abbiamo visto più volte e che punta su alta definizione, tempi di risposta bassi e copertura del colore elevata, ma si accontenta, per risparmiare, della classica formula IPS con retroilluminazione LED, inevitabilmente debole dal punto di vista dei neri e del contrasto.

Caratteristiche hardware

Il BenQ MOBIUZ EX2710U combina le caratteristiche della serie BenQ con il 4K a 144 Hz di refresh

Il BenQ MOBIUZ EX2710U, dicevamo, appartiene alla schiera di monitor che cercano di rendere appetibile il 4K a 144 Hz contenendo il prezzo, ma non è di certo un monitor economico in senso assoluto. Costa infatti 899€ nonostante, guardando le caratteristiche principali, non svetti di certo rispetto a monitor simili ma dal costo inferiore. Parliamo infatti di un pannello IPS da 27 pollici con 300 nit di luminanza tipica e 600 nit di luminanza di picco, sufficienti solo per l'HDR 600. Ed è ormai nella norma anche la copertura della gamma DCI-P3 del 98%, ottima ma non certo sorprendente al pari del tempo di risposta dichiarato di 1 millisecondo. Sia chiaro, è importante che si parli di 1 millisecondo di latenza sia per la transizione da grigio a grigio (GtG), sia prendendo in esame il tempo di risposta delle immagini in movimento (MPRT), ma tra le caratteristiche dello schermo BenQ non c'è nulla che faccia saltare sulla seggiola dalla sorpresa.

Dobbiamo però tenere conto che nella dotazione del monitor BenQ non mancano degli elementi distintivi. Il più evidente riguarda il posteriore tutto bianco con quattro strisce RGB capaci di esprimere un'intensità luminosa elevata e quindi funzionali anche come luce ambientale. Inoltre la spesa include il classico sistema audio integrato della serie BenQ, in questo caso un 2.1 con due altoparlanti da 2 W e un woofer da 5 W. In più, cosa importante, BenQ lavora con molta attenzione sulle tecnologie proprietarie progettate per compensare i limiti hardware. Parliamo di Black Equalizer per rendere i neri più intensi, dell'HDRi che in genere è abbastanza efficace nel migliorare un HDR limitato e di una funzione particolare che spinge la luminosità fino al picco massimo anche senza HDR, garantendo una vivacità decisamente superiore a quella di base anche in modalità SDR.

I controlli del BenQ MOBIUZ EX2710U comprendono due tasti rapidi, accensione dedicata e stick

Quanto sopra non risolve né compensa del tutto i limiti in termini di neri e bagliori dei pannelli IPS con illuminazione LED, come vedremo presenti anche in questo caso, ma è chiaro che nel caso in cui si possa sfruttare una resa dell'HDR superiore alle specifiche dichiarate e l'impianto audio integrato, che include un microfono con cancellazione del rumore, la spesa di 899€ si fa senza dubbio più sensata. Da non trascurare inoltre la garanzia di piena compatibilità con PS5 e Xbox Series X|S e una buona connettività, per quanto sprovvista di porte USB-C e Power Delivery. Ci sono però ben 4 porte USB oltre all'ovvio jack per le cuffie e due HDMI 2.1 da 48 Gbps, entrambe in grado di trasmettere il pieno segnale 4K a 144 Hz insieme alla DisplayPort 1.4.

Lato menù, invece, partiamo dai controlli che includono un telecomando e, lungo la cornice inferiore, due tasti programmabili, un pulsante d'accensione che si illumina di bianco e l'ovvio stick che consente di accedere anche ai menù rapidi, tra l'altro personalizzabili per ogni ingresso video. Ci sono poi i classici profili di colore, tra cui ePaper e tre modalità HDR; e ci sono anche i profili audio, in modo da ottimizzare la resa in funzione di motori, musica o esplosioni. Infine, oltre alle varie impostazioni per tarare luminosità e colore, dalla temperatura dei singoli canali fino all'intensità, c'è anche un filtro luce blu con 20 livelli di intensità che consente di trovare un compromesso accettabile tra l'ingiallimento dell'immagine e la resa della stessa. Sembrano mancare, invece, i mirini, ma parliamo di qualcosa a cui il giocatore comune può rinunciare.

Non c'è traccia di porte USB-C, ma la connettività del BenQ MOBIUZ EX2710U ha comunque 4 porte USB-A

Scheda tecnica BenQ MOBIUZ EX2710U 27"