Far Cry 6: Game of the Year Edition e Upgrade Pass trapelano online

Far Cry 6 potrebbe ricevere presto una Game of the Year Edition, con annesso Upgrade Pass per chi possiede probabilmente la versione standard, secondo quanto è stato rilevato dal noto leaker Aggiornamenti Lumia su Twitter, a partire dalle informazioni trovate sul database del Microsoft Store.

Ovviamente non si tratta di una notizia ufficiale ma la fonte da cui proviene è solitamente attendibile, considerando che effettua un datamining su Microsoft e Xbox Store, traendo da lì le informazioni. Non si tratterebbe peraltro nemmeno della prima volta che lo store in questione lascia trapelare qualche informazione in anticipo, considerando che i leak su Microsoft Store sono ormai una specie di classico.



Il tweet di Aggiornamenti Lumia riporta solo la presenza di un Upgrade Pass per l'edizione Game of the Year di Far Cry 6, ma chiaramente viene svelata anche quest'ultima, visto che finora non vi era traccia di una denominazione del genere. Non sappiamo ancora quali possano essere i contenuti precisi di questa nuova GOTY Edition, ma possiamo facilmente immaginare che avrà al suo interno i vari DLC usciti dopo il lancio di Far Cry 6.

Oltre al gioco principale, dovrebbe dunque esserci spazio per i tre DLC maggiori usciti dopo il lancio ovvero Insanity, Control e Collapse, incentrati sui villain della serie Vaas Montenegro, Pagan Min e Joseph Seed in una lotta per fuggire dalle loro menti malate, e i vari altri contenuti come la riedizione di Far Cry 3: Blood Dragon, missioni crossover, operazioni speciali e altro.