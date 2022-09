NBA 2K23, la recensione di una serie che vuole scappare dalla città

Con questo in mente non capiamo come Visual Concepts , uno studio che tendenzialmente sa sviluppare un videogioco, possa presentare la Città di NBA 2K23 alle stesse persone che giudicano gli open world di Rockstar Games, ma anche quelli di Borderlands. Sappiamo di essere duri e di iniziare la recensione di NBA 2K23 in modo piuttosto inaspettato, soprattutto considerando la valutazione numerica finale, ma davvero non ci spieghiamo come un prodotto di livello come quello di 2K possa inciampare, nuovamente, sui suoi stessi passi.

Oltre a NBA 2K, l'altro fiore all'occhiello di Take Two sono sicuramente i giochi a mondo aperto di Rockstar Games: non solo GTA, ma anche Red Dead Redemption o Bully sono in grado di insegnare al resto dell'industria come si costruisce un'esperienza di questo genere, cosa fare per renderla godibile e cosa evitare come la peste per non indispettire i propri utenti. Si va un design dei livelli che sia il più possibile senza barriere o vicoli ciechi, al riempire le ambientazioni di cose da fare interessanti, che lascino sempre un qualcosa ai giocatori. Soprattutto, però, è sempre un piacere girovagare per questi mondi grazie a mezzi di trasporto divertenti da controllare e personaggi e scenari in grado di entrare nel cuore.

Un metaverso zoppicante

Come non volere un quartiere coi serpenti in un gioco di basket come NBA 2K23...

L'obiettivo di Visual Concepts è sempre più quello di creare più che un open world, una sorta di metaverso, ovvero uno spazio virtuale che vive e respira basket nel quale, attraverso un avatar virtuale, possiamo interagire con gli altri e con le diverse attività proposte. Un intento ambizioso, che affonda le sue origini nel Quartiere (che tra l'altro è ancora l'hub su PC, Xbox One, Switch e PS4) e che è diventato sempre più il fulcro de Il Mio Giocatore, la modalità principe di NBA 2K23 nella quale si interpreta una promessa del basket NBA e la si traghetta dalla panchina nell'anno da rookie alla Hall of Fame.

Se un tempo, con risultati altalenanti, il tentativo era quello di raccontare una storia di basket in stile He Got Game (o il più recente Hustle), adesso tutta l'epopea del nostro alter ego è stata frammentata all'interno della città, un agglomerato di negozi, attività e personaggi che sembrano non pensare ad altro se non al basket.

Fin qui nulla da dire, è un modo intelligente per creare un hub nel quale riunire alcune delle principali modalità di gioco, dalle Sfide di Jordan alle partite competitive, passando, ovviamente, per la carriera a giocatore singolo. Sulla carta, poi, le novità di quest'anno vanno ad attaccare i punti deboli emersi nelle scorse edizioni: la carriera collegiale è opzionale, i quartieri periferici della Città sono diventati tematici e hanno maggiore personalità ed è stato introdotto un sistema di trasporto rapido per muoversi da un punto all'altro della città.

Peccato, poi, che la realizzazione di tutte queste cose si scontri non solo con delle scelte di buon gusto, ma soprattutto scelte di game design piuttosto incomprensibili. Va bene la volontà di essere realistici, ma era davvero necessario che il trasporto rapido fosse a stazioni e non porti direttamente dove vogliamo andare? Perché dobbiamo camminare per forza per 50/100/200 metri virtuali per raggiungere un punto preciso della città? O perché bisogna fare la coda per gli esercizi in palestra o aspettare il proprio turno per fare una partita al campetto, quando un classico matchmaking potrebbe velocizzare il tutto oltre che rendere più equa la sfida?

Fare la coda al campetto di NBA 2K23 è una delle scelte incomprensibili de La Città

Perché dobbiamo spendere 80 euro, sorbirci un sacco di pubblicità dai vari marchi presenti e avere le sempre incombenti microtransazioni se poi dobbiamo fare la coda nel nostro stesso gioco? Fosse che poi è divertente andare in giro per la città, ma questa è funestata da un level design incomprensibile, pieno di vicoli ciechi, muri invisibili e ostacoli che rendono spostarsi a piedi (o ancora peggio con lo skateboard) una piaga degna dei primi esperimenti con gli open world. Niente animazioni contestuali, non c'è la possibilità di scavalcare un parapetto o saltare un ostacolo: girare per la città toglie la voglia di esplorare tutto quello che myPlayer ha da dire. E le cose sono tante, come le attività settimanali al Cinema, le sfide al campetto con gli altri giocatori e l'incontrare le tante stelle che sono ospitate nel gioco, provenienti dall'universo NBA, ma non solo.

Poi magari siamo vecchi noi, ma avere una città piena di gente che pensa solo ai soldi, alle sneakers, ai vestiti e al successo e strutturata come una confraternita dei college USA è abbastanza svilente e mette in un angolo quello che alla fine è il cuore di tutto: l'amore per il basket e i sacrifici necessari per arrivare in vetta.

Sono tante le personalità che si incontrano ne La Città

In questo senso The W, ovvero la carriera in singolo giocatore che prende in esame l'ascesa di una giocatrice WNBA dal punto di vista ludico è decisamente più godibile, dato che si concentra sul gioco, gli allenamenti e la crescita sportiva e non su tutto il carrozzone intorno.

Capiamo, però, che il basket femminile, anche quello USA, sia meno elettrizzante di quello maschile per via di alcune scelte che ne riducono la spettacolarità e quindi non tutti avranno voglia di giocarlo. Guardate She Got Game su Netflix per capire quello di cui stiamo parlando.