The Last of Us, analisi del trailer della serie TV prodotta da HBO

Capace di totalizzare oltre 13 milioni di visualizzazioni in meno di venti ore, il trailer di The Last of US fornisce un assaggio della serie TV: la nostra analisi.

La serie TV di The Last of Us è stata mostrata nella giornata di ieri con un primo trailer esteso, dopo il breve teaser di qualche settimana fa. Un assaggio stavolta significativo rispetto ai contenuti dello show prodotto da HBO, che a quanto pare il network tiene in grandissima considerazione per il 2023. Le sequenze mettono in rassegna i protagonisti della storia, gli scenari tratti direttamente dal gioco e tutta una serie di situazioni estremamente drammatiche, che consentiranno agli attori di offrire un'interpretazione convinta e intensa dei rispettivi personaggi: parleremo di questo e altro nella nostra analisi del trailer di The Last of Us.

Il trailer, scena per scena The Last of Us, Pedro Pascal di spalle Il trailer della serie TV di The Last of Us si apre con un'inquadratura di spalle di Joel, interpretato da Pedro Pascal, che cammina per le strade della Boston post-apocalittica che abbiamo imparato a conoscere nel gioco, sulle note di "Alone & Foresaken" di Hank Williams: uno dei tanti riferimenti al gioco originale, visto che il brano può essere ascoltato durante una delle sequenze di viaggio dei due protagonisti. La telecamera si sofferma su alcuni cartelli affissi ai muri della zona di quarantena, che mettono in guardia sulle regole da osservare e sugli eventuali sintomi da infezione, per poi indugiare su di un paio di persone incaricate di coprire con la vernice i simboli delle Luci, l'organizzazione che svolge un ruolo centrale nella storia di The Last of Us. La scena successiva introduce meglio il personaggio di Joel, a partire da un primo piano dell'orologio rotto al suo polso, che sappiamo essergli stato regalato dalla figlia Sarah vent'anni prima, esattamente nel giorno in cui l'inaspettata invasione di feroci infetti ha messo a ferro e fuoco le città, innescando una serie di eventi drammatici che hanno cambiato per sempre lui e tutti gli altri sopravvissuti. "Quando sei perso nell'oscurità" è la scritta (col sangue?) che campeggia in una stanza mentre Ellie la osserva. Ci sono delle catene a terra, poi vediamo camion militari e personale a guardia dei varchi che dirige fasci di luce: una sequenza che viene ricollegata nel trailer all'immagine di Joel, Ellie e Tess nascosti all'interno di un tubo durante la loro fuga. The Last of Us, la scritta sul muro Negli istanti successivi vediamo il distretto finanziario di Boston in rovina, di notte, con due grattacieli collassati l'uno sull'altro, proprio come nel gioco, mentre si scatena un temporale. Quindi l'obiettivo inquadra Bill di spalle, mentre controlla delle telecamere di sicurezza che lo avvertono dell'arrivo di qualcuno in città: una differenza rispetto alla storia originale di The Last of Us, in cui la zona era abbandonata. Le conseguenze dell'infezione si manifestano nella ripresa di alcuni resti umani, osservati da Joel ed Ellie dalla distanza, dopodiché si passa all'azione con una scena al buio scandita dal caratteristico verso dei Clicker, che si aggirano fra le macerie di un palazzo in cui si trovano i due protagonisti insieme a Tess, nascosti dietro una finestra. Pedro Pascal fa cenno a Bella Ramsey di restare in silenzio. The Last of Us, Bella Ramsey C'è spazio a questo punto per alcuni momenti di viaggio, a piedi su di un ponte innevato e poi fra i rottami di una città apparentemente abbandonata. Vediamo Ellie con le lacrime agli occhi e poi Marlene, la leader delle Luci, in compagnia di un'altra donna. Dopodiché si passa a una scena del passato, tratta dall'espansione Left Behind, con Ellie e Riley a bordo di una giostra durante la loro ultima passeggiata notturna. A proposito di flashback, il trailer continua con la drammatica scena di Joel con in braccio la figlia Sarah che cerca di fuggire ai tempi dell'outbreak, suo fratello Tommy e i resti di una vettura in fiamme. Si torna però rapidamente nel "presente", con Bill che accoglie il personaggio di Pascal impugnando un fucile dopo averlo fatto finire in una trappola che è tuttavia diversa rispetto a quella del gioco. The Last of Us, Bill guarda le telecamere di sicurezza "Devi proteggerla e tutto si sistemerà", dice una voce fuoricampo, mentre assistiamo a un montaggio frenetico di sequenze appartenenti a vari momenti della storia, che uniscono combattimenti contro gli infetti, inseguimenti, la fuga in macchina di vent'anni prima con le strade in fiamme, l'avanzata a cavallo di alcuni personaggi e poi ancora Ellie che spara dietro di sé, Joel che corre con Sarah in braccio e i due protagonisti che si schiantano durante un agguato. Le immagini che chiudono il trailer sono quelle di una Ellie sporca di sangue che viene abbracciata da Joel, il volto inquietante di un Clicker e infine i due che camminano verso il sole, prima a piedi e poi a cavallo, mentre la voce fuori campo dice "Salva chi puoi salvare": un principio che il personaggio di Pedro Pascal fa proprio nell'ambito della storia.