The Last of Us: la storia di Joel ed Ellie in attesa della Parte 2

Da questo punto di vista, anche il suo seguito diretto, ovverosia The Last of Us Parte 2 promette di ripercorrerne le orme e la nostra recensione vi ha spiegato il perché. Il gioco riprende la trama dell'originale, ripartendo cinque anni dopo gli eventi conclusivi del primo capitolo. Così, in attesa di vederlo nei negozi il 19 giugno, abbiamo pensato di rinfrescarci la memoria e di riassumere la storia di Joel ed Ellie , dall'inizio fino alla sua conclusione.

Con milioni di copie vendute fino a ora su PlayStation 3 e PlayStation 4, The Last of Us ha confermato anche con i dati di essere uno dei giochi più belli di sempre. Un successo travolgente, impreziosito da una serie di riconoscimenti, tra i quali il recente BAFTA Game Awards in qualità di miglior gioco degli ultimi 12 anni.

Le città intanto cadono una dopo l'altra, le nazioni implodono e i loro governi si sciolgono come neve al sole. Sotto ai colpi di una pesante crisi sanitaria, sociale e umanitaria, la civiltà umana muore. Vent'anni dopo la fine del mondo conosciuto, ciò che rimane del genere umano sopravvive come può in un mondo senza più regole. Alcuni si spostano come nomadi tra i resti delle città più grandi, altri bivaccano all'interno di vere e proprie enclave, in baraccopoli fortificate, università o ex edifici governativi. Molti sono invece dislocati in zone di quarantena gestite col pugno di ferro da quel che resta dell'esercito americano sotto l'ègida della Federal Disaster Response Agency, che ha soppiantato il governo degli Stati Uniti.

Nei pressi di Austin, Stati Uniti, Joel , il fratello Tommy e la piccola Sarah stanno cercando di fuggire dalla città in fiamme e invasa dagli infetti. Dopo diversi momenti di tensione, padre e figlia sembrano riuscire a trovare una via di fuga, a piedi, verso l'autostrada. Ma un soldato gli si para davanti, e dopo aver ricevuto l'ordine via radio, spara sui due mettendo fine alla vita della piccola. Tommy, che si era attardato a coprire la fuga del fratello e della nipotina, arriva in tempo per uccidere il militare prima che questi apra nuovamente il fuoco, mentre l'anima di Joel si spegne con la vita di sua figlia .

Nel 2013 una pandemia mortale decima la popolazione mondiale. A causa degli effetti di una mutazione del Cordyceps , un fungo parassita nocivo fino a quel momento solo per le formiche, milioni di esseri umani diventano delle creature assassine prive di ragione. Una volta infettato un organismo vivente, infatti, il fungo attacca il cervello e nel giro di un paio di giorni gli fa perdere ogni funzione celebrale. Settimana dopo settimana, l'ospite subisce pian piano delle mutazioni fisiche che lo trasformano in creature sempre più orrende. Nel giro di pochi giorni il contagio si diffonde in tutto il mondo ed è il caos.

Un viaggio all’Inferno

Ed è in una di queste aree, a Boston, che ritroviamo un Joel invecchiato e disilluso. Un uomo pieno di rabbia, apparentemente incapace di provare delle emozioni. Non si accorge nemmeno che l'amica e collega contrabbandiera, Tess, ha dei sentimenti per lui. O forse fa finta di non capirlo perché non vuole legami. Ad ogni modo, è proprio con lei che Joel inizia un'avventura che segnerà per sempre il resto della sua esistenza. Tutto ha inizio per una diatriba con un trafficante doppiogiochista per un carico di armi: dopo avere eliminato lui e la sua banda, i due contrabbandieri incontrano Marlene, la leader di un gruppo paramilitare rivoluzionario denominato Lucciole (nell'edizione italiana sono chiamati Luci, ma noi preferiamo indicarli col loro nome originale dall'inglese, ovverosia Fireflies).

È a lei che Robert, il trafficante ucciso, aveva venduto il carico che doveva invece dare a Joel e Tess. Quest'ultima intima alla donna, gravemente ferita dopo uno scontro a fuoco coi militari, di restituirle le armi, ma la ribelle si rifiuta in quanto sostiene che avendole pagate ormai sono sue. Tuttavia è disposta a ridargliele a una condizione: che entrambi facciano per lei una consegna, visto che lei non è in grado. L'incarico consiste nello scortare una giovane di nome Ellie, fino al Palazzo del Governo fuori dalla zona di quarantena. Lì ci sarà una squadra di recupero che la porterà con sé. Dopo qualche titubanza, soprattutto da parte di Joel, i due contrabbandieri accettano e partono con la ragazzina. Durante il percorso, la coppia scopre che l'interesse del gruppo di rivoltosi per la piccola va oltre una questione umanitaria: Ellie è infatti infetta da tre settimane, ma su di lei il virus non sembra sortire alcun effetto.

Le Lucciole, oltre a lottare contro l'oppressione militare in numerose zone di quarantena, sono alla ricerca di un vaccino contro l'infezione cerebrale da Cordyceps. E credono che Ellie possa essere la chiave di volta nella creazione di una cura. Quando però il trio arriva al punto di incontro dopo alcuni scontri con dei militari e poi degli infetti, scopre che i membri delle Lucciole che devono prelevare Ellie sono morti e che Tess è stata contagiata dal morso di un runner. Per non subire l'atroce destino di trasformarsi in una creatura mostruosa, la donna decide così di sacrificarsi comprendo la fuga di Joel e della ragazzina da una squadra di soldati che piomba sul posto. Per il contrabbandiere è dura rinunciare a una persona che in fondo gli sta a cuore. Prima dell'ultimo saluto, Tess convince un riluttante Joel a portare Ellie dal fratello, Tommy, che ora vive a Jackson County ma che in passato ha fatto parte proprio delle Lucciole, quindi probabilmente sa cosa fare e dove trovarli.