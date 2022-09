The Last of Us: primo trailer ufficiale esteso per la serie TV di HBO

HBO e Sky hanno pubblicato il primo trailer ufficiale esteso per la serie TV di The Last of Us, che si mostra dunque per la prima volta con un vero e proprio video promozionale, in attesa del lancio che è previsto per il 2023.

Il trailer è composto da un montaggio di varie scene tratte dalla serie TV, che richiamano ambientazioni e situazioni viste anche nel gioco di Naughty Dog, a dimostrare la fedeltà con cui la reinterpretazione televisiva segue gli eventi e le tonalità del gioco.

The Last of Us di HBO punta a riproporre sullo schermo televisivo le emozioni e gli eventi visti nella serie videoludica, con il director Neil Druckmann coinvolto direttamente nella composizione della sceneggiatura e nella produzione generale, mentre a dirigere c'è Craig Mazin di Chernobyl.

Le garanzie, dal punto di vista qualitativo, sono notevoli, a partire dalla produzione affidata a HBO per arrivare ai vari nomi coinvolti: a proposito di questi, si segnala la presenza di Pedro Pascal (The Mandalorian, Wonder Woman 1984) e Bella Ramsey (His Dark Materials e Game of Thrones) rispettivamente nel ruolo di Joel ed Ellie, i protagonisti della storia.

Sulla medesima serie avevamo visto il teaser trailer ufficiale da HBO Max lo scorso agosto, oltre al periodo di uscita svelato, che al momento si limita ad essere un "early 2023", ovvero i primi mesi dell'anno prossimo, in attesa di ulteriori informazioni più precise.

La serie TV sarà trasmessa su HBO Max, il servizio su abbonamento di HBO che non ha ancora una diffusione ufficiale in Italia. Dalle nostre parti, a giudicare dal trailer in italiano, dovrebbe essere distribuito attraverso Sky.