The Last of Us, la serie TV: periodo di uscita svelato dal capo di HBO

Casey Bloys, il capo di HBO, ha svelato il periodo di uscita dell'attesissima serie TV di The Last of Us, che è fissata ai primi mesi del 2023.

In un'intervista con il The Hollywood Reporter, Bloys ha parlato della lista dei candidati agli Emmy Awards 2022, dove 24 show HBO hanno conquistato complessivamente 155 nomination, e dei progetti futuri della compagnia, inclusa la serie TV di The Last of Us. Interrogato sulla data di uscita dello show con Pedro Pascal e Bella Ramsey basato sull'esclusiva PlayStation di Naughty Dog, Bloys ha affermato che è "vicina all'inizio del 2023".

Il debutto della serie TV di The Last of Us dunque dovrebbe avvenire nei primi mesi del prossimo anno o nel peggiore dei casi nella prima metà del 2023, come suggerito anche a maggio da Kantemir Balagov, il regista dell'episodio pilota.

Uno scatto tratto dalla serie TV di The Last of Us di HBO

La serie TV di The Last of Us di HBO è prodotta in collaborazione con PlayStation Productions, studio formato da Sony per adattare i giochi esclusivi dei suoi first party in opere per il grande e piccolo schermo.

Pedro Pascal (The Mandalorian) sarà Joel, mentre Bella Ramsey (Game of Thrones) sarà Ellie. Altri membri del cast sono Anna Torv, Merle Dandrige, Nick Offerman, Nico Parker, Gabriel Luna, Jeffrey Pierce e Murray Bartlett. La prima stagione ripercorrerà gli eventi del gioco originale, uscito nel 2013 in esclusiva per PS3 e che a settembre tornerà sotto forma di Remake per PS5.