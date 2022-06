The Last of Us, serie TV HBO: le riprese sono ufficialmente finite, uscita in arrivo?

The Last of Us, la serie TV HBO, ha concluso le riprese, come annunciato in via ufficiale dallo showrunner Craig Mazin, responsabile dell'adattamento televisivo della serie Naughty Dog, facendo pensare dunque a un prossimo annuncio della data di uscita.

"That's a wrap!", si legge nel nuovo tweet da parte di Mazin, ovvero il lavoro di registrazione delle riprese è concluso. Si tratta ovviamente della parte più importante e impegnativa nella produzione della serie TV, ma questo non significa che il prodotto sia pronto, chiaramente.



La parte che riguarda attori, troupe e riprese vere e proprie è ormai conclusa ma c'è ancora da effettuare tutto il lavoro di montaggio e post-produzione, dunque probabilmente ci vorranno ancora dei mesi prima di vedere The Last of Us in TV in maniera completa e definitiva. Tuttavia, questo potrebbe significare che una data di uscita potrebbe intanto essere annunciata in maniera più precisa.

Considerando il recente annuncio di The Last of Us: Parte 1, ovvero il "remake" del primo capitolo della serie che presenta una rielaborazione del precedente remaster, è probabile che anche la serie TV possa arrivare nelle vicinanze del gioco. Quest'ultimo è previsto per il 2 settembre 2022, dunque nei dintorni di tale data potremmo vedere l'annuncio della data di uscita della serie TV.

