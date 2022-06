As Dusk Falls, video dal Tribeca Games Showcase per il dramma interattivo su Game Pass

As Dusk Falls è stato tra i protagonisti del Tribeca Games Showcase di ieri, durante il quale sono stati mostrati vari video con parti dell'interessante avventura narrativa in arrivo al day one su Xbox Game Pass e prodotta direttamente da Xbox Game Studios, ancora senza una data di uscita precisa.

Potete vedere la parte relativa all'interactive drama sviluppato da Interior/Night per PC, Xbox One e Xbox Series X|S. Come viene spiegato nell'interessante approfondimento in video dal Tribeca Games, che parte all'incirca dal minuto 27:35 del video riportato qui sopra, il gioco è costruito a partire da vere e proprie riprese con attori reali.

Invece di proporre modelli 3D animati in maniera standard, si tratta in questo caso di una serie di sovrapposizioni di frame che partono dalle riprese reali con attori in carne e ossa ma poi ridisegnate e modificate a mano dai grafici, con un effetto molto particolare.

In questo modo si mantengono espressioni e pose tratte dalla realtà ma trasfigurate in una sorta di sequenza di immagini 2D dotate di notevole espressività. La storia racconta la vita di due famiglie che si intrecciano a partire da una rapina finita male, nell'Arizona degli anni 90.

La narrazione è ovviamente la forza portante di tutto il titolo, ma al giocatore è richiesto di prendere continuamente delle decisioni che possono influenzare l'andamento della storia e portare a conseguenze differenti. Gli sviluppatori di Interior/Night provengono in buona parte anche da Quantic Dream, cosa che risulta piuttosto chiara nell'impostazione generale di As Dusk Falls, di cui attendiamo a questo punto una data d'uscita, che corrisponderà peraltro al lancio su Xbox Game Pass.

In precedenza, avevamo pubblicato un'anteprima del dramma interattivo di Interior/Night per PC e Xbox.