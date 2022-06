Xbox & Bethesda Games Showcase sarà davvero ottimo per un leaker, ma occhio agli spoiler

L'Xbox & Bethesda Games Showcase sarà davvero un ottimo evento per il noto leaker Tom Henderson, che tuttavia non ha voluto anticipare nulla e anzi ha messo in guardia gli utenti dagli spoiler indesiderati.

Caratterizzato da una durata di 95 minuti, l'Xbox & Bethesda Games Showcase vedrà la presenza dei più importanti giochi in arrivo su Xbox ma anche l'annuncio di nuovi, entusiasmanti titoli, e negli ultimi giorni si sono moltiplicati i rumor in proposito.

"Se temo che l'Xbox Showcase venga anticipato nella sua interezza dai leak? Sì. Accadrà davvero? No", ha scritto Henderson. "Parlerò delle voci che ho sentito domani nel mio livestream, e basta. Tuttavia, se volete che l'evento sia una sorpresa a mio avviso dovete andare offline finché non comincerà."

Ovviamente un follower ha chiesto a Tom Henderson cosa dicano più o meno le voci che ha sentito finora circa i contenuti dell'Xbox & Bethesda Games Showcase, al che la risposta del leaker è stata breve ma significativa: "Sarà davvero un ottimo show."

Insomma, sembra proprio che l'appuntamento di domani 12 giugno sia di quelli da non perdere. Come sapete, potrete seguire l'evento in diretta su Multiplayer.it a partire dalle 19.00 con il commento della redazione.