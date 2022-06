Xbox & Bethesda Games Showcase, durata dell'evento annunciata da Aaron Greenberg

La durata ufficiale dell'Xbox & Bethesda Games Showcase è stata annunciata da Aaron Greenberg, dunque a quanto pare Microsoft ha preso una decisione in tal senso: l'evento andrà avanti per 95 minuti a partire dalle 19.00 del 12 giugno.

Si tratta di un minutaggio leggermente superiore rispetto alle informazioni riportate il mese scorso, quando si parlava di 90 minuti. Non a caso molti utenti pensano che il tempo extra servirà all'azienda per mettere in scena un annuncio in stile "one more thing".

Sempre il mese scorso Jez Corden ha stilato una lista dei giochi presenti allo showcase che include Starfield, Redfall, Diablo 4, Avowed, Contraband, EverWild e altri titoli ancora.

Lo stesso Corden ha dichiarato poco fa che a suo avviso Gears of War Collection non sarà all'Xbox Showcase e verrà dunque presentato in un secondo momento, forse nell'edizione estesa dello show annunciata per il 14 giugno.

Ad ogni modo, ormai ci siamo quasi: l'appuntamento con l'Xbox & Bethesda Games Showcase è fissato al 12 giugno dalle 19.00. Potrete ovviamente seguire l'evento in diretta su Multiplayer.it, con il commento della redazione.