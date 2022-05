Xbox & Bethesda Games Showcase, la lista dei giochi presenti per Jez Corden

L'Xbox & Bethesda Games Showcase vedrà la presenza di numerosi giochi, fra produzioni già note e altre rivelate per l'occasione. Ebbene, il giornalista Jez Corden ha fornito la lista dei titoli che a suo avviso ritroveremo all'evento.

Starfield

Redfall

Project Belfry

Pentament

Grounded 1.0

il prossimo grande aggiornamento di Sea of Thieves

Contraband

EverWild

Diablo 4

Project Midnight

Avowed

Come si può notare, ad aprire l'elenco sono ovviamente Starfield e Redfall, rinviati al 2023 nelle scorse settimane, dopodiché c'è l'ancora misterioso Project Belfry di Stoic Studio.

Saranno inoltre presenti la versione 1.0 di Grounded, il prossimo grande aggiornamento di Sea of Thieves, Contraband e Avowed, ma anche Diablo 4, attualmente in fase di test interno.

La lista, che chiaramente è un mix di sensazioni e informazioni in possesso di Jez, non include per forza di cose i nuovi annunci, fra cui la rumoreggiata remaster di Gears of War alla Master Chief Collection ed eventuali altre sorprese.