Offerte Amazon: Xbox Series S in sconto, ecco il prezzo della console next-gen di Microsoft

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una Xbox Series S, la console di nuova generazione di Microsoft. Lo sconto è del 10%, ovvero di 28,92€. Il prezzo pieno per Xbox Series S è 299.99€. Ora, la console di casa Microsoft è in sconto. Non si tratta di un'offerta enorme, ma di norma non è possibile trovarlo a prezzi molto più bassi. Considerando anche le difficoltà di approvvigionamento di Xbox Series X, conviene sfruttare l'occasione di accedere alla nuova generazione con questo modello. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Xbox Series S è la console All-Digital di Microsoft. Non include un lettore ottico, quindi potete usare solo i giochi in formato digitale, acquistandoli dallo Store oppure tramite Xbox Game Pass. Questa console è meno potente di Xbox Series X e non permette di raggiungere la qualità visiva massima, ma dà accesso a tutti i giochi di nuova generazione, così come a tutti i giochi Xbox One e a una selezione di giochi Xbox 360 e Xbox retrocompatibili. La console include un controller Xbox Series e tutti i cavi necessari per connetterla alla televisione.

Xbox Series S

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.