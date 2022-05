Gears of War, remaster alla Master Chief Collection in uscita quest'anno per un leaker

Gears of War sarà protagonista di una remaster in stile Halo: The Master Chief Collection e l'uscita del pacchetto è prevista per quest'anno, stando a quanto riferito dal noto leaker Nick Baker.

Se ricordate, lo scorso gennaio Baker ha parlato appunto di una remaster alla Halo: The Master Chief Collection in arrivo, senza però specificare quale fosse il franchise interessato. Ebbene, nell'ultima puntata del podcast XboxEra ha confermato che si tratta di Gears.

Non è tutto: l'annuncio della remaster dovrebbe arrivare nel corso dell'Xbox & Bethesda Games Showcase del 12 giugno, l'evento a cui tutti gli utenti Xbox guardano ormai con un certo grado di aspettative.

Nel video qui sopra, a partire dal minuto 43:30, Nick Baker parla del rumor che ha riportato lo scorso gennaio e dice che è portato a credere che la remaster in questione farà il proprio debutto quest'anno.

Dopodiché dice, ma molti utenti lo avevano già intuito, che la serie che verrà reinterpretata in questa maniera sarà Gears of War. In che maniera esattamente? Tutti gli episodi insieme o con lanci separati? E con che tipo di miglioramenti? Lo scopriremo fra un mese, a quanto pare.