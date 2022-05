The Texas Chain Saw Massacre, trailer confronta gli scenari del film con il gioco

The Texas Chain Saw Massacre, il multiplayer horror basato sul celebre film del 1974, è protagonista di un trailer che mette a confronto gli scenari originali e queli del gioco.

Annunciato ai The Game Awards 2021, The Texas Chain Saw Massacre punta a riprodurre in maniera estremamente fedele le atmosfere e le ambientazioni dell'iconica pellicola diretta da Tobe Hooper, e sembra che in tal senso l'obiettivo sia stato ampiamente raggiunto.

"Ci siamo impegnati per assicurarci che i giocatori possano vedere una rappresentazione il più fedele possibile a ciò che Tobe Hooper e Kim Henkel hanno portato sul grande schermo, per poi arricchire questo scenario e costruire nuove cose su fondamenta già esistenti", hanno spiegato gli sviluppatori.

"Stiamo fornendo agli utenti l'esperienza di cosa significherebbe vestire i panni di un membro della famiglia di assassini o di una delle loro vittime per capire come si comporterebbero in situazioni come quelle che hanno affrontato Sally e i suoi amici nel film originale."

Caratterizzato dalle ormai tradizionali meccaniche asimmetriche, The Texas Chain Saw Massacre non ha al momento ancora una data di uscita.