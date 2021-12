The Texas Chainsaw Massacre annunciato ai The Games Awards 2021

In occasione dei The Game Awards 2021 è stato annunciato The Texas Chainsaw Massacre, un gioco horror multiplayer sviluppato da Sumo Notthingam. Purtroppo i dettagli sono scarsi, nel senso che è stato mostrato un filmato in computer grafica senza alcuna sequenza di gameplay.

Nel filmato possiamo vedere una sena rurale che si trasforma in un vero e proprio incubo, con un uomo appeso che viene fatto a pezzi con una sega elettrica.

Purtroppo non si conoscono nemmeno le piattaforme per il quale è in sviluppo The Texas Chainsaw Massacre. Immaginiamo che il PC ci sarà sicuramente, così come PS5 e Xbox Series X e S, vedremo per le altre. Per il resto del gioco non è stato comunicato nemmeno il periodo d'uscita, che speriamo sia il prima possibile.