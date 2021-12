Babylon's Fall, la data di uscita nel trailer dei Game Awards 2021

Babylon's Fall ha finalmente una data di uscita ufficiale, annunciata con un trailer durante i Game Awards 2021: il gioco sarà disponibile su PC, PS5 e PS4 a partire dal 3 marzo 2022.

Come saprete, abbiamo provato la beta di Babylon's Fall, trovando il concept di base del gioco brillante ma riscontrando anche una serie di criticità importanti per il nuovo titolo di PlatinumGames.

Detto questo, non c'è dubbio che il video confezionato dal team giapponese per l'evento di stanotte sia interessante e spettacolare, sebbene anche in questo caso si notino parecchio gli asset condivisi con Final Fantasy 14.

"Unisciti a un gruppo di guerrieri legati da uno speciale equipaggiamento chiamato la Bara di Gideon e affronta un'odissea per affrontare la titanica Torre di Babilonia", si legge nella sinossi ufficiale del gioco.

"Impugna armi uniche con entrambe le mani e usa il potere della Bara di Gideon per creare combinazioni di colpi per un massimo di quattro differenti strumenti."