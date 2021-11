Babylon's Fall: alcune armature sembrano essere copiate da Final Fantasy 14

Babylon's Fall di Platinum Games ha lasciato interdetti molti di quelli che l'hanno provato. Ora è emerso anche che alcune delle armature dei personaggi sono state copiate da Final Fantasy 14, immaginiamo con il beneplacito di Square Enix, che pubblica entrambi i giochi.

Le somiglianze tra gli equipaggiamenti dei due titoli sono innegabili, come mostrato dall'utente @michaelmaddy su Twitter, cui si sono associate anche altre testimonianze.

Considerando che le skin non sono facilmente trasportabili da un gioco all'altro, soprattutto in caso di modelli 3D molto diversi tra loro, l'ipotesi è che anche i personaggi siano gli stessi o, quantomeno, che siano stati realizzati con lo stesso editor. Niente di male, sia chiaro, considerando che in questo modo si risparmia molto tempo in fase di sviluppo. Certo, l'impressione non è proprio delle migliori, ma staremo a vedere a gioco completo se sarà confermata o no.

Se volete più informazioni sul gioco, leggete il nostro recente provato di Babylon's Fall, in cui Aligi Comandini ha scritto:

La prova di Babylon's Fall ci ha lasciato con l'amaro in bocca. Il gioco di PlatinumGames sembra ancora in uno stato embrionale e, cosa più inaspettata di tutte, ha un combat system semplicistico, che non riesce in alcun modo a ringalluzzire un gameplay lento e scarsamente spettacolare ben lontano dalle produzioni a cui la casa giapponese ci ha abituato. Non abbiamo idea di quali problemi produttivi abbiano portato a questo risultato, ma una cosa è certa: questo gioco deve trasformarsi completamente prima del lancio, o rischia davvero una vita breve. Da parte nostra possiamo solo sperare in una rivoluzione futura.