Final Fantasy VII The First Soldier, trailer del battle royale per iOS e Android

Final Fantasy VII The First Soldier si mostra con un primo, breve trailer, pubblicato da Square Enix per promuovere il lancio dell'interessante battle royale in arrivo sui dispositivi iOS e Android.

Dopo il video con la sequenza introduttiva di Final Fantasy VII The First Soldier, ecco dunque una serie di sequenze in-game che evidenziano la frenesia e la spettacolarità dei combattimenti.

Nel gioco, che include alcuni elementi RPG oltre alle meccaniche battle royale classiche, potremo utilizzare armi da fuoco, spade e magie per eliminare gli avversari e diventare gli unici sopravvissuti dello scontro, nonché il First Soldier.

"Combatti per unirti ai ranghi dell'unità elite Soldier di Shinra in questo esplosivo battle royale, arricchito da elementi RPG dalla serie Final Fantasy", si legge nella sinossi ufficiale. "Scegli uno stile di combattimento, come Guerriero o Mago, ed elimina i tuoi rivali a qualsiasi costo utilizzando fucili, spade o magia."

"Sconfiggi i mostri per guadagnare punti esperienza e gil, effettua le evocazioni più amate dai fan del franchise, come Ifrit, e agguanta un chocobo per sfrecciare all'interno del campo di battaglia!" Ulteriori dettagli nella nostra anteprima di Final Fantasy VII The First Soldier.