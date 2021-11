Amazon Kindle: offerta dell'Early Black Friday 2021, fino al 25% di sconto

In occasione dell'Early Black Friday 2021, è disponibile un'offerta sull'Amazon Kindle, sia in colorazione bianca che nera. L'offerta è valida sia per la configurazione con pubblicità che quella senza pubblicità. In entrambi i casi si tratta di uno scontro di 20€.

Offerta Amazon Kindle, ora con luce frontale integrata - senza pubblicità - Nero € 89,99 € 69,99 Vedi

Offerta Amazon Kindle, ora con luce frontale integrata - senza pubblicità - Bianco € 89,99 € 69,99 Vedi

Offerta Amazon Kindle, ora con luce frontale integrata - Con pubblicità - Nero € 79,99 € 59,99 Vedi

Offerta Amazon Kindle, ora con luce frontale integrata - Con pubblicità - Bianco € 79,99 € 59,99 Vedi

Il prezzo massimo per questi prodotti è 79.99€ e 89.99€, rispettivamente con e senza pubblicità. In modo regolare Amazon propone sconti su questi modelli di Kindle e quello odierno non è il migliore in assoluto. In passato è stato offerto anche a 5 euro in meno. Si tratta comunque di una buona offerta, se si ha bisogno di acquistare sull'immediato questo prodotto, che è ovviamente venduto e spedito da Amazon.

Questo modello di Kindle dispone di luce frontale regolabile. Ha uno schermo anti-riflesso da 6 pollici e 167 ppi. Con una sola ricarica la batteria può durare settimane. La memoria interna è di 8 GB. Si tratta del modello meno costoso.

