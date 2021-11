Final Fantasy 7 The First Soldier, sequenza introduttiva in video da Square Enix

Final Fantasy 7 The First Soldier è stato mostrato da Square Enix con un video che include l'intera sequenza introduttiva del gioco in uscita su iOS e Android.

In uscita il 17 novembre, Final Fantasy 7 The First Soldier è ambientato a Midgar ma diversi anni prima rispetto agli eventi di Final Fantasy 7 Remake Intergrade (qui la recensione), e ci mette nei panni di un personaggio determinato a diventare un Soldier della Shinra.

Come abbiamo scritto nell'anteprima di Final Fantasy 7 The First Soldier, la storia del gioco fa luce su retroscena legati anche al passato di Cloud Strife, che aveva seguito lo stesso percorso prima di diventare un mercenario indipendente.

Ricca di sequenze di grande impatto, l'opening del mobile game prova a riassumere questi concetti mostrando i Soldier in azione contro enormi e pericolose creature.