Call of Duty: Vanguard, trailer di lancio per il nuovo sparatutto Activision

Call of Duty: Vanguard si mostra con lo spettacolare trailer di lancio pubblicato da Sledgehammer Games e Activision: il nuovo episodio della celebre serie sparatutto è disponible da oggi su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.

In attesa di macinare sufficienti ore anche con il comparto multiplayer, nella nostra recensione di Call of Duty: Vanguard abbiamo parlato della campagna single player e dei suoi quattro protagonisti, alle prese con il misterioso Progetto Phoenix nelle fasi finali della seconda guerra mondiale.

Il pacchetto include tuttavia anche una tradizionale ma divertente modalità Zombie, che vediamo rappresentata nel trailer, in cui dovremo accedere a una serie di portali e portare a termine delle missioni per poter ottenere ricche ricompense.

Al momento la stampa internazionale si è espressa in maniera contrastante su questo nuovo capitolo, come si può vedere nei voti di Call of Duty: Vanguard pubblicati finora.