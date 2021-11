Call of Duty: Vanguard, primi voti buoni ma non eccezionali

Call of Duty: Vanguard comincia ad essere valutato con i primi voti provenienti dalle testate internazionali, che al momento sono generalmente buoni ma non proprio eccezionali, almeno per quello che ci si potrebbe aspettare da una serie di questo rilievo.

Bisogna dire che le recensioni con voto sono ancora poche, soprattutto perché molte testate, come ha deciso di fare anche Multiplayer.it con la sua prima recensione di Call of Duty: Vanguard, hanno preferito attendere di poter testare in maniera più approfondita il multiplayer prima di emettere un giudizio complessivo, visto che al momento è stata provata soprattutto la Campagna e il single player.

Tuttavia, cominciano già ad accumularsi i voti definitivi, dunque possiamo intanto fare una prima panoramica. La versione che su Metacritic ha ricevuto la maggiore quantità di valutazioni è quella per PS5, che attualmente ha un Metascore di 79 ed è quello che prendiamo in considerazione al momento visto che su PC troviamo un 82 ma su solo 4 recensioni.

In generale, viene apprezzata la Campagna, piena di momenti epici e personaggi ben costruiti, con momenti altamente spettacolari anche se fortemente scriptati e senza un approccio particolarmente originale alla Seconda Guerra Mondiale.

Ne viene fuori un gioco che è lontano da grandi innovazioni ma che risulta comunque divertente e coinvolgente in tutte le sue varie parti, come giudizio diffuso.

È probabile che un po' di stanchezza nei confronti del franchise sia sopraggiunta, a questo punto, specialmente con un capitolo che non punta a innovare la formula in alcuna parte. In ogni caso, vediamo un po' i primi voti raccolti da Metacritic per la versione PS5: